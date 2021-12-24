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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне: «Мой стиль футбола копировали многие тренеры»

24 Декабря 2021 • 16:49 Комментировать
Атлетико М
...
Райо Вальекано
02.01 18:15

В четверг, 23 декабря, Диего Симеоне отпраздновал своеобразный юбилей в «Атлетико» - ровно десять лет назад специалист возглавил мадридскую команду. Аргентинец вспомнил о начальном этапе своей карьеры в клубе, отличившись при этом громким заявлением.

«Я помню, что я изучил имеющийся состав и начал думать над тактикой. По итогу мы начали играть в увлекательный футбол, который в последствии копировали многие тренеры мира. Считаю, что этот аспект еще сильнее повысил значимость моей работы. Тренерский штаб тогда хорошо поработал над оборонительной составляющей, а также наладил коллективные действия», - прокомментировал Симеоне в разговоре с Marca.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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АТЛЕТИКО М РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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