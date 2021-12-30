Симеоне и несколько звёзд «Атлетико» заразились коронавирусом

В мадридском «Атлетико» произошла вспышка коронавирусной инфекции, информирует пресс-служба «матрасников».

В ходе тестирования положительные результаты оказались у главного тренера команды Диего Симеоне, а также нескольких футболистов: Антуана Гризманна, Эктора Эрреры, Жоау Фелиша и Коке. Все инфицированные переведены в карантин.

Следующая игра мадридского топ-клуба запланирована на 2 января. Противостоять «Атлетико» будет «Райо Вальекано».

После 18 сыгранных матчей «матрасники» набрали 29 баллов и занимают шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании.