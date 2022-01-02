«Атлетико» разобрался с «Райо Вальекано» и прервал серию поражений

В первом для себя матче года «Атлетико» дома играл против «Райо Вальекано», который оказался в зоне Лиги чемпионов. Недавний представитель второго дивизиона сегодня ничем себя не проявил и по делу уступил со счётом 0:2.
Янник Феррейра-Карраско по лицевой линии прорвался к воротам и отыграл на Анхеля Корреа, который при помощи рикошетов открыл счет. Он же удвоил счет в начале второго тайма, здорово открывшись у дальней штанги. В середине 45-минутки Карраско зарядил в штангу.
«Атлетико» в итоге положил конец серии поражений и потеснил соперника с четвертого места.
В параллельном матче «Эльче» провел второй тайм матча с «Гранадой» после двух красных карточек и не пропустил - 0:0.
Протокол игры
|(1:0) Корреа Анхель 28'
|(2:0) Корреа Анхель 53'
Облак Ян • Триппьер Киран • Хименес Хосе • 63'Эрмосо Марио • Лоди Ренан • Карраско Янник 90' ( Фелипе Аугусто IV ( 90') • Де Пауль Родриго • 73'Кондогбия Жоффрей • Лемар Тома • Корреа Анхель • Суарес Луис 26' 72' ( Кунья Матеус ( 72')
Запасные: Мартин Карлос • Врсалько Шиме • Лекомт Бенжамен • Серрано Хавьер • Симеоне Джулиано
Зидан Люка • Балью Иван • Савельич Эстебан • Мараш Никола • Гарсия Франсиско III • Валентин Оскар • Комесанья Санти 76' ( Фалькао Радамель ( 76') • Паласон Иси 46' ( Мартин Андрес ( 46') • Лопес Унаи 59' ( Бебе Тьягу ( 59') • Кевин Родригес 59' ( Трехо Оскар ( 59') • Гвардиола Серхи 82' ( Alvaro Aguirre ( 82')
Запасные: Manuel Navarro • Ресио Икер • Димитриевски Столе • Эрнандес Марио • Суарес Марио • Ivan Arboleda • Сисс Пате
02 января. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).
Протокол игры
Бадия Эдгар • Паласиос Элибельтон • Диего Гонсалес VII • 47'Бигас Педро • Мохика Хоан • Гумбау Херард • Маскарель Омар • Моренте Тете 45' 69' ( Милья Пере ( 69') • Пасторе Хавьер 45' 54' ( Верду Гонсало ( 54') • Фидель Чавес 45' 69' ( Фернандес Хосан ( 69') • Каррильо Гидо 80' ( Пьятти Пабло ( 80')
Запасные: Нванкво Джон • Барраган Антонио • Хосема • Андреу Ллуис • Вернер Аксель • Кармона Хонатан
Машимиану Луиш • Кини Марин 58' 64' ( Виктор Диаз ( 64') • Торренте Рауль • Санчес Герман • Нева Карлос • Пуэртас Антонио 81' ( Руис Исма ( 81') • Милья Луис • Гоналон Максим 81' ( Соро Альберто ( 81') • Суарес Луис III • 45'Видаль Молина • Мачис Дарвин 45'
Запасные: Этеки Ян • Bryan Zaragoza • Буцке Адриан • Абрам Луис • Дуарте Домингуш • Мончу Рамон • Cheikh Sarr2 • Санчес Пепе
02 января. Стадион "Мартинес Валеро" (Эльче).
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