«Атлетико» разобрался с «Райо Вальекано» и прервал серию поражений

В первом для себя матче года «Атлетико» дома играл против «Райо Вальекано», который оказался в зоне Лиги чемпионов. Недавний представитель второго дивизиона сегодня ничем себя не проявил и по делу уступил со счётом 0:2.

Янник Феррейра-Карраско по лицевой линии прорвался к воротам и отыграл на Анхеля Корреа, который при помощи рикошетов открыл счет. Он же удвоил счет в начале второго тайма, здорово открывшись у дальней штанги. В середине 45-минутки Карраско зарядил в штангу.

«Атлетико» в итоге положил конец серии поражений и потеснил соперника с четвертого места.

В параллельном матче «Эльче» провел второй тайм матча с «Гранадой» после двух красных карточек и не пропустил - 0:0.