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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» разобрался с «Райо Вальекано» и прервал серию поражений

02 Января 2022 • 20:17 Комментировать
Атлетико М
2:0
Райо Вальекано
окончен

В первом для себя матче года «Атлетико» дома играл против «Райо Вальекано», который оказался в зоне Лиги чемпионов. Недавний представитель второго дивизиона сегодня ничем себя не проявил и по делу уступил со счётом 0:2.

Янник Феррейра-Карраско по лицевой линии прорвался к воротам и отыграл на Анхеля Корреа, который при помощи рикошетов открыл счет. Он же удвоил счет в начале второго тайма, здорово открывшись у дальней штанги. В середине 45-минутки Карраско зарядил в штангу.

«Атлетико» в итоге положил конец серии поражений и потеснил соперника с четвертого места.

В параллельном матче «Эльче» провел второй тайм матча с «Гранадой» после двух красных карточек и не пропустил - 0:0.

Протокол игры  
Атлетико М 2:0 Райо Вальекано
(1:0) Корреа Анхель 28'    
(2:0) Корреа Анхель 53'    
Облак Ян Триппьер Киран Хименес Хосе   63' Эрмосо Марио Лоди Ренан Карраско Янник   90' (Фелипе Аугусто IV (   90') Де Пауль Родриго   73' Кондогбия Жоффрей Лемар Тома Корреа Анхель Суарес Луис   26'   72' (Кунья Матеус (   72')
Запасные: Мартин Карлос Врсалько Шиме Лекомт Бенжамен Серрано Хавьер Симеоне Джулиано
Зидан Люка Балью Иван Савельич Эстебан Мараш Никола Гарсия Франсиско III Валентин Оскар Комесанья Санти   76' (Фалькао Радамель (   76') Паласон Иси   46' (Мартин Андрес (   46') Лопес Унаи   59' (Бебе Тьягу (   59') Кевин Родригес   59' (Трехо Оскар (   59') Гвардиола Серхи   82' (Alvaro Aguirre (   82')
Запасные: Manuel Navarro Ресио Икер Димитриевски Столе Эрнандес Марио Суарес Марио Ivan Arboleda Сисс Пате
02 января. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).
Протокол игры  
Эльче 0:0 Гранада
Бадия Эдгар Паласиос Элибельтон Диего Гонсалес VII   47' Бигас Педро Мохика Хоан Гумбау Херард Маскарель Омар Моренте Тете   45'   69' (Милья Пере (   69') Пасторе Хавьер   45'   54' (Верду Гонсало (   54') Фидель Чавес   45'   69' (Фернандес Хосан (   69') Каррильо Гидо   80' (Пьятти Пабло (   80')
Запасные: Нванкво Джон Барраган Антонио Хосема Андреу Ллуис Вернер Аксель Кармона Хонатан
Машимиану Луиш Кини Марин   58'   64' (Виктор Диаз (   64') Торренте Рауль Санчес Герман Нева Карлос Пуэртас Антонио   81' (Руис Исма (   81') Милья Луис Гоналон Максим   81' (Соро Альберто (   81') Суарес Луис III   45' Видаль Молина Мачис Дарвин   45'
Запасные: Этеки Ян Bryan Zaragoza Буцке Адриан Абрам Луис Дуарте Домингуш Мончу Рамон Cheikh Sarr2 Санчес Пепе
02 января. Стадион "Мартинес Валеро" (Эльче).

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Гранада Райо Вальекано Эльче
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окончен Хетафе 1:0 Реал Мадрид 6.00 3.95 1.60
окончен Атлетико М 2:0 Райо Вальекано 1.40 4.55 9.00
окончен Эльче 0:0 Гранада 2.55 3.15 3.00
Идет 46 минута Бетис 0:1 Сельта 1.77 3.75 4.70
Идет 46 минута Алавес 0:1 Реал Сосьедад 3.55 3.25 2.20
02.01  23:00 Мальорка ... Барселона 3.50 3.30 2.20
03.01  21:00 Вильярреал ... Леванте 1.38 5.20 7.70
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Сегодня, 02 Января
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