Звёздный игрок «Атлетико» сообщил, что вылечился от Covid-19

Французский форвард Антуан Гризманн вскоре вернется в состав мадридского «Атлетико». Нападающий посредством своего твиттер-аккаунта сообщил, что вылечился от коронавирусной инфекции. Он прошел тестирование, которое показало отрицательный результат.

О заражении Гризманна стало известно 30 декабря. Кроме француза, болезнь добралась до Диего Симеоне, Эктора Эрреры, Жоау Фелиша и Коке.

В последнем поединке испанского чемпионата «матрасники», несмотря на серьезные кадровые проблемы, на своем поле уверенно одолели «Райо Вальекано». «Атлетико» отпраздновал победу со счетом 2:0.