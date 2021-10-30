Анчелотти: «Винисиус продолжает находиться в отличной форме»

Мадридский «Реал» добыл важную победу над «Эльче» (2:1) и вышел в лидеры. Главный тренер столичного коллектива Карло Анчелотти считает, что три очка дались достаточно беспроблемно.

- Мы достаточно хорошо контролировали ход игры, за исключением финального отрезка, - заявил итальянский специалист на пресс-конференции. - Игра не требовала серьезных затрат сил, учитывая то, что мы недавно играли. При счете 2:0 всем казалось, что игра закончена, но она продолжалась до финального свистка. Винисиус продолжает находиться в отличной форме, Мариано также сыграл здорово и выдал шикарный голевой пас. Винисиус же здорово распорядился своим моментом.

Напомним, что на вершине Ла Лиги «Реал» Мадрид, «Реал Сосьедад» и «Севилья».