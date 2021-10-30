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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Винисиус продолжает находиться в отличной форме»

30 Октября 2021 • 20:14 Комментировать
Эльче
1:2
Реал Мадрид
окончен

Мадридский «Реал» добыл важную победу над «Эльче» (2:1) и вышел в лидеры. Главный тренер столичного коллектива Карло Анчелотти считает, что три очка дались достаточно беспроблемно.

- Мы достаточно хорошо контролировали ход игры, за исключением финального отрезка, - заявил итальянский специалист на пресс-конференции. - Игра не требовала серьезных затрат сил, учитывая то, что мы недавно играли. При счете 2:0 всем казалось, что игра закончена, но она продолжалась до финального свистка. Винисиус продолжает находиться в отличной форме, Мариано также сыграл здорово и выдал шикарный голевой пас. Винисиус же здорово распорядился своим моментом.

Напомним, что на вершине Ла Лиги «Реал» Мадрид, «Реал Сосьедад» и «Севилья».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Винисиус
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окончен Эльче 1:2 Реал Мадрид
окончен Севилья 2:0 Осасуна
Идет 71 минута Валенсия 1:0 Вильярреал
30.10  22:00 Барселона ... Алавес 1.28 6.2 10
31.10  16:00 Кадис ... Мальорка 2.65 3 3.1
31.10  18:15 Атлетико М ... Бетис 1.56 4.1 6.4
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