Анчелотти допускает уход Азара зимой

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал слухи насчёт возможного ухода Эдена Азара во время январского трансферного окна. 30-летнего бельгийца активно связывают с «Ньюкаслом», а также вероятным возвращением обратно в «Челси»,

«У меня в карьере никогда не было случая, когда бы я удерживал силой футболиста, желающего уйти», - передаёт слова Анчелотти Marca.

Отметим, что у Эдена Азара контракт с «королевским клубом» до середины 2024 года. За два с лишним года выступлений в Мадриде бельгийский крайний нападающий провёл всего 52 матча и отличился 5 голами и 9 результативными пасами.