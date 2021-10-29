Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 153 Комментарии
Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти допускает уход Азара зимой

29 Октября 2021 • 19:58 Комментировать
Эльче
...
Реал Мадрид
7.50 4.40 1.45
Через 18 ч. 8 мин.

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал слухи насчёт возможного ухода Эдена Азара во время январского трансферного окна. 30-летнего бельгийца активно связывают с «Ньюкаслом», а также вероятным возвращением обратно в «Челси»,

«У меня в карьере никогда не было случая, когда бы я удерживал силой футболиста, желающего уйти», - передаёт слова Анчелотти Marca.

Отметим, что у Эдена Азара контракт с «королевским клубом» до середины 2024 года. За два с лишним года выступлений в Мадриде бельгийский крайний нападающий провёл всего 52 матча и отличился 5 голами и 9 результативными пасами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Эден Азар трансферы футбола - зима 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
30.10  15:00 Эльче ... Реал Мадрид 6.6 4.6 1.49
30.10  17:15 Севилья ... Осасуна 1.53 4.1 7
30.10  19:30 Валенсия ... Вильярреал 3.15 3.45 2.31
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Октября
19:58 · Испания. Ла Лига
Анчелотти допускает уход Азара зимой
19:37 · Испания. Ла Лига
Лапорта признал, что ему следовало уволить Кумана раньше
16:33 · Испания. Ла Лига
​Гвардиола высказался о возможном назначении Хави в «Барселоне»
15:41 · Испания. Ла Лига
Лапорта назвал причину увольнения Кумана
14:54 · Испания. Ла Лига
​Лапорта высказался по поводу Хави 1
14:43 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» в этом сезоне выиграет Ла Лигу, Кубок Испании и Лигу чемпионов – экс-президент клуба 3
13:59 · Германия. Бундеслига
Хави хочет пригласить в «Барселону» вингера «Баварии»
13:37 · Испания. Ла Лига
Один из лидеров «Атлетико» рискует пропустить матч с «Ливерпулем»
12:55 · Испания. Ла Лига
«Реал» готов заплатить огромные деньги за ещё одного бразильского вундеркинда 2
12:19 · Испания. Ла Лига
Это'О – о «Золотом мяче»: «Если не Месси, то Бензема» 1
11:54 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не намерена платить «Аль-Садду» миллион евро компенсации за Хави
09:23 · Испания. Ла Лига
Бутрагеньо раскритиковал арбитра за работу на матче «Реала»
08:48 · Испания. Ла Лига
У Кумана худший процент побед в качестве наставника «Барселоны» за последние 18 лет
08:27 · Испания. Ла Лига
Безголевая серия Фелиша перевалила за 900 минут
08:27 · Испания. Ла Лига
Симеоне – о ничьей с «Леванте»: «Не можем оправдываться решениями судьей»
Все новости
Рекомендуем