Дубль Винисиуса позволил «Реалу» выйти в лидеры

В 12-м туре Ла Лиги «Реал» играл против «Эльче» на выезде. Невызванный в сборную Бразилии Винисиус стал героем дня. В середине первого тайма он ворвался в штрафную слева и метко пробил под дальнюю штангу. У «Эльче» было даже больше моментов, чем у соперника, вот только никак не удавалось отыграться. А последнюю треть встречи аутсайдер провел в меньшинстве. Вскоре Винисиус в похожем стиле проник в штрафную и удвоил перевес. Провал обороны «Реала» подарил шанс сопернику, который все же ограничился в атаке этим голом престижа.
2:1, и мадридский «Реал» на вершине настиг одноклубников из Сан-Себастьяна.
Протокол игры
|Эльче
|1:2
|Реал Мадрид
|22' Винисиус Жуниор (0:1)
|73' Винисиус Жуниор (0:2)
|(1:2) Милья Пере 86'
Касилья Кико • Паласиос Элибельтон • Роко Энсо • Бигас Педро • Мохика Хоан • Лукас Перес 71' ( Бенедетто Дарио ( 71') • Гутьеррес Хосе 8' • 64'Маскарель Омар 81' ( Милья Пере ( 81') • Фидель Чавес 81' ( Марконе Иван ( 81') • Пасторе Хавьер 71' ( Гумбау Херард ( 71') • Бое Лукас 81' ( Моренте Тете ( 81')
Запасные: Барраган Антонио • Хосема • Бадия Эдгар • Фернандес Хосан • Диего Гонсалес VII • Каррильо Гидо • Верду Гонсало
Куртуа Тибо • Васкес Лукас 65' ( Карвахаль Даниэль ( 65') • Милитао Эдер • Алаба Давид • Марсело Виера 65' ( Менди Ферлан ( 65') • Модрич Лука 84' ( Камавинга Эдуардо ( 84') • Каземиро Карлос • Кроос Тони • Родриго 18' ( Асенсио Марко ( 18') • Диас Мариано • Винисиус Жуниор 84' ( Азар Эден ( 84')
Запасные: Начо Фернандес • Бланко Антонио • Йович Лука • Фуйдиас Тони • Лунин Андрей • Иско Аларкон • Вальехо Хесус
30 октября. Стадион "Мартинес Валеро" (Эльче).