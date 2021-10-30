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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дубль Винисиуса позволил «Реалу» выйти в лидеры

30 Октября 2021 • 17:04 Комментировать (4)
Эльче
1:2
Реал Мадрид
окончен

В 12-м туре Ла Лиги «Реал» играл против «Эльче» на выезде. Невызванный в сборную Бразилии Винисиус стал героем дня. В середине первого тайма он ворвался в штрафную слева и метко пробил под дальнюю штангу. У «Эльче» было даже больше моментов, чем у соперника, вот только никак не удавалось отыграться. А последнюю треть встречи аутсайдер провел в меньшинстве. Вскоре Винисиус в похожем стиле проник в штрафную и удвоил перевес. Провал обороны «Реала» подарил шанс сопернику, который все же ограничился в атаке этим голом престижа.

2:1, и мадридский «Реал» на вершине настиг одноклубников из Сан-Себастьяна.

Протокол игры  
Эльче 1:2 Реал Мадрид
    22' Винисиус Жуниор (0:1)
    73' Винисиус Жуниор (0:2)
(1:2) Милья Пере 86'    
Касилья Кико Паласиос Элибельтон Роко Энсо Бигас Педро Мохика Хоан Лукас Перес   71' (Бенедетто Дарио (   71') Гутьеррес Хосе   8'   64' Маскарель Омар   81' (Милья Пере (   81') Фидель Чавес   81' (Марконе Иван (   81') Пасторе Хавьер   71' (Гумбау Херард (   71') Бое Лукас   81' (Моренте Тете (   81')
Запасные: Барраган Антонио Хосема Бадия Эдгар Фернандес Хосан Диего Гонсалес VII Каррильо Гидо Верду Гонсало
Куртуа Тибо Васкес Лукас   65' (Карвахаль Даниэль (   65') Милитао Эдер Алаба Давид Марсело Виера   65' (Менди Ферлан (   65') Модрич Лука   84' (Камавинга Эдуардо (   84') Каземиро Карлос Кроос Тони Родриго   18' (Асенсио Марко (   18') Диас Мариано Винисиус Жуниор   84' (Азар Эден (   84')
Запасные: Начо Фернандес Бланко Антонио Йович Лука Фуйдиас Тони Лунин Андрей Иско Аларкон Вальехо Хесус
30 октября. Стадион "Мартинес Валеро" (Эльче).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эльче Винисиус
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
30 Октября 2021 в 17:12
Я сегодня повелся на коф и загрузил за реал ,как увидел состав плевался весь матч , давно не ставил в слепую . Игра никакая ,но результат есть , тенденция последних пяти лет. Губастик слава Богу затащил . Судья мне показалось свистел в сторону реала , удаление такое стремное ,Кросс подставился и изобразил , в обороне полное палево ,самая большая потеря это Рамос. Диас когда долбанулся головой в газон, думал голову сломает ,Казимиро тоже урвал..кровищи с обоих вытекло . Блин и это обычный Эльче.
Артур Измаилов
30 Октября 2021 в 17:09
Не понимаю почему так гнобят Мариано Диаса? Нормальный игрок. Месяцами не играл, а на поле не потерялся, везде цыплялся за каждый мяч, вообщем проявил себя с положительной стороны.
ARTUR
30 Октября 2021 в 17:14
Мне тоже не понятно чего его на баночке держат ,сегодня отлично отработал .Марсело так жалко...пора ему уже..
Артур Измаилов
30 Октября 2021 в 17:47
Да его не то что на лавке, а даже на матч редко заявляют. Если память не изманяет, то Диас играл в последний раз в прошлом Классико, второй гол Барсе положил.
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окончен Эльче 1:2 Реал Мадрид
Идет 59 минута Севилья 1:0 Осасуна
30.10  19:30 Валенсия ... Вильярреал 3.15 3.45 2.31
30.10  22:00 Барселона ... Алавес 1.28 6.2 10
31.10  16:00 Кадис ... Мальорка 2.65 3 3.1
31.10  18:15 Атлетико М ... Бетис 1.56 4.1 6.4
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Сегодня, 30 Октября
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