Дубль Винисиуса позволил «Реалу» выйти в лидеры

В 12-м туре Ла Лиги «Реал» играл против «Эльче» на выезде. Невызванный в сборную Бразилии Винисиус стал героем дня. В середине первого тайма он ворвался в штрафную слева и метко пробил под дальнюю штангу. У «Эльче» было даже больше моментов, чем у соперника, вот только никак не удавалось отыграться. А последнюю треть встречи аутсайдер провел в меньшинстве. Вскоре Винисиус в похожем стиле проник в штрафную и удвоил перевес. Провал обороны «Реала» подарил шанс сопернику, который все же ограничился в атаке этим голом престижа.

2:1, и мадридский «Реал» на вершине настиг одноклубников из Сан-Себастьяна.