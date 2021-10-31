Фанаты «Реала» обсуждают в сети клубное видео с тренировки команды, которое появилось несколько дней назад. На нём, судя по всему, футболисты играют в квадрат. В какой-то момент между Лукой Модричем и Каземиро происходит конфликт. На видео видно, как недовольный Модрич не подаёт Каземиро руку. После этого бразилец толкнул хорвата и попытался ударить его ногой в прыжке.

Отметим, что и Лука Модрич, и Каземиро в субботу играли в матче чемпионата Испании против «Эльче». «Реал» отпраздновал гостевую победу со счётом 2:1 благодаря дублю Винисиуса Жуниора.

На вершине турнирной таблицы Ла Лиги сейчас находятся «Реал», «Севилья» и «Реал Сосьедад».