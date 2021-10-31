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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Каземиро попытался ударить Модрича на тренировке – видео видео

31 Октября 2021 • 10:36 Комментировать (1)
Эльче
1:2
Реал Мадрид
окончен

Фанаты «Реала» обсуждают в сети клубное видео с тренировки команды, которое появилось несколько дней назад. На нём, судя по всему, футболисты играют в квадрат. В какой-то момент между Лукой Модричем и Каземиро происходит конфликт. На видео видно, как недовольный Модрич не подаёт Каземиро руку. После этого бразилец толкнул хорвата и попытался ударить его ногой в прыжке.

 

Отметим, что и Лука Модрич, и Каземиро в субботу играли в матче чемпионата Испании против «Эльче». «Реал» отпраздновал гостевую победу со счётом 2:1 благодаря дублю Винисиуса Жуниора.

На вершине турнирной таблицы Ла Лиги сейчас находятся «Реал», «Севилья» и «Реал Сосьедад».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич Каземиро
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
АнтиУкр
31 Октября 2021 в 10:47
Из мухи слона пытаются слепить ,аля конфликт . Потом окажется ,что модрич любовник жены Каземиро ,а на видео он затаил обиду и понесётся игра в сломанный телефон.<...>
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