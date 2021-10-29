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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» готов заплатить огромные деньги за ещё одного бразильского вундеркинда

29 Октября 2021 • 12:55 Комментировать (1)
Эльче
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Реал Мадрид
7.50 4.40 1.45
30.10 15:00

Мадридский «Реал» продолжает придерживаться вектора развития молодых футболистов, приглашая в свои ряды лучших талантов мира. На этот раз счастливчиком может стать бразильский атакующую полузащитник Матеус Франка.

Бразилец на данный момент выступает за вторую команду «Фламенго», где показывает выдающиеся результаты, выделяясь среди сверстников своими физическими данными и умением забивать голы.

Испанское издание AS информирует, что в контракте юного игрока уже прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро. Однако, «Фламенго» готов поторговаться с потенциальными покупателями, попытавшись выручить за вундеркинда как можно больше денег у того же «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Фламенго
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Комментарии (1)
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ARTUR
29 Октября 2021 в 13:15
А лет ему сколько ??
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