Скорее всего, Эдену Азару так и не удастся с лучшей стороны проявить себя в Испании – британские СМИ активно сватают бельгийца обратно в АПЛ ближайшей зимой. Более того, перспективы футболиста в мадридском «Реала» выглядят не так радужно после высказываний главного тренера Карло Анчелотти.

По информации ESPN, борьбу «Челси» в попытках подписать футболиста намерен навязать «Ньюкасл». Новые владельцы клуба готовы раскошелиться ради трансфера 30-летнего вингера.

Стоит отметить, что портал Transfermarkt оценивает сумму потенциальной сделки в 25 миллионов евро. В «Реале» Азар провел два с половиной года, приняв участие лишь в 53 поединках.