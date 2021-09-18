Уильямс провёл 200 матчей подряд в Ла Лиге

Нападающий Иньяки Уильямс установил немыслимое достижение по количеству проведённых подряд игр в национальном испанском первенстве.

В пятом туре Ла Лиги команда из Бильбао гостила у действующих чемпионов Испании – столичного «Атлетико». Игра на «Ванда Метрополитано» сильнейшего не выявила, но одно достойное внимания событие в данном поединке все же случилось.

Для 27-летнего форварда гостей этот матч стал 200-м в рамках Примеры подряд. Иньяки Уильямс играет во всех матчах чемпионата в составе басков с 2016 года.

В следующем туре «Атлетик» примет на своём поле «Райо Вальекано».