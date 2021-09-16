Гризманн сыграл свой первый матч за «Атлетико» в Лиге чемпионов после возвращения

15 сентября мадридский «Атлетико» в рамках группового этапа Лиги чемпионов принимал на своем поле «Порту».

На 56-й минуте поединка на поле появился Антуан Гризманн, заменив Жоау Фелиша. Это первый матч француза в футболке «матрасников» в Лиге чемпионов после длительного перерыва. Напомним, что нападающий в свое время уходил в «Барселону» ради того, чтобы иметь больше шансов выиграть самый престижный клубный трофей Европы, но так и сумел вместе с каталонцами добраться до финала.

Стоит отметить, что местные болельщики снова встретили выход Гризманна свистом – они до сих пор не могут простить ему переход в стан «сине-гранатовых» годами ранее.