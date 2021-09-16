Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 408 Комментарии
Ла Лига

Гризманн сыграл свой первый матч за «Атлетико» в Лиге чемпионов после возвращения

16 Сентября 2021 • 00:22 Комментировать
Атлетико М
...
Атлетик Б
1.55 4.00 6.50
18.09 17:15

15 сентября мадридский «Атлетико» в рамках группового этапа Лиги чемпионов принимал на своем поле «Порту».  

На 56-й минуте поединка на поле появился Антуан Гризманн, заменив Жоау Фелиша. Это первый матч француза в футболке «матрасников» в Лиге чемпионов после длительного перерыва. Напомним, что нападающий в свое время уходил в «Барселону» ради того, чтобы иметь больше шансов выиграть самый престижный клубный трофей Европы, но так и сумел вместе с каталонцами добраться до финала.

Стоит отметить, что местные болельщики снова встретили выход Гризманна свистом – они до сих пор не могут простить ему переход в стан «сине-гранатовых» годами ранее.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Антуан Гризманн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Сентября
00:22 · Испания. Ла Лига
Гризманн сыграл свой первый матч за «Атлетико» в Лиге чемпионов после возвращения
15 Сентября
23:52 · Испания. Ла Лига
Решение финансовых проблем – приоритетная цель «Барселоны», о спортивной составляющей будут думать позже
21:37 · Испания. Ла Лига
Президент Ла Лиги: «ПСЖ» жульничает, «Реал» никогда не будет похож на них 1
19:38 · Испания. Ла Лига
Куртуа – о Мбаппе в «Реале»: «Вопрос не по адресу»
19:02 · Голландия. Эредивизие
Онана может вернуться в ​«Барселону»
17:34 · Испания. Ла Лига
Бензема: «Мысли о «Золотом мяче» не мешают мне спать»
17:05 · Испания. Ла Лига
Тебас: «Реал» лучше всех справился с последствиями пандемии»
16:44 · Испания. Ла Лига
Президент фан-клуба «Атлетико»: «Гризманн больше не особенный»
16:13 · Испания. Ла Лига
Румменигге: «Барселона» больше не является одной из лучших команд Европы»
15:36 · Англия. Премьер-лига
Первый клуб Кунде расстроен из-за несостоявшегося трансфера защитника в «Челси»
12:52 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хотела подписать Родриго
10:46 · Испания. Ла Лига
​Новый контракт Педри – приоритет «Барселоны» слухи
08:45 · Испания. Ла Лига
​Директор «ПСЖ» - о Мбаппе: «Нам не понравилось поведение «Реала» 1
14 Сентября
19:19 · Испания. Ла Лига
Хенесс: «Алаба говорил, что мечтает играть за «Барселону»
18:46 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Захаряну до «Барселоны», как нам до Пекина пешком» 4
Все новости
Рекомендуем