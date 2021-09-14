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Симеоне: «Гризманн должен поддерживать свой высокий уровень»

14 Сентября 2021 • 15:47 Комментировать
Атлетико М
...
Атлетик Б
1.55 4.00 6.50
18.09 17:15

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне оказался не готов предоставить гарантии включения вернувшегося в Мадрид Антуана Гризманна в стартовый состав.

«В нашем недавнем матче команде сильно не хватало интенсивности, но не из-за одного футболиста, все работали недостаточно.

Касаемо требований к Гризманну, то мы хотим, чтобы он был готов поддерживать свой высокий уровень. Он должен быть готов провести на поле 90 или 30 минут, в зависимости от целей команды», - отметил аргентинец перед матчем с «Порту» в Лиге чемпионов.

Напомним, что Антуан Гризманн вернулся в ряды «кальчонерос», подписав арендный контракт до конца сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне Антуан Гризманн
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