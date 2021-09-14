Симеоне: «Гризманн должен поддерживать свой высокий уровень»

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне оказался не готов предоставить гарантии включения вернувшегося в Мадрид Антуана Гризманна в стартовый состав.

«В нашем недавнем матче команде сильно не хватало интенсивности, но не из-за одного футболиста, все работали недостаточно.

Касаемо требований к Гризманну, то мы хотим, чтобы он был готов поддерживать свой высокий уровень. Он должен быть готов провести на поле 90 или 30 минут, в зависимости от целей команды», - отметил аргентинец перед матчем с «Порту» в Лиге чемпионов.

Напомним, что Антуан Гризманн вернулся в ряды «кальчонерос», подписав арендный контракт до конца сезона.