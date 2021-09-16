​Лемар получил мышечную травму

В среду в стартовом туре групповой стадии Лиги чемпионов «Атлетико» на своём поле сыграл вничью с «Порту» - 0:0. Ближе к завершению первого тайма Диего Симеоне пришлось менять Тома Лемара, почувствовавшего дискомфорт. Пресс-служба «матрасников» сообщила об итогах обследования француза.

У Лемара выявлена мышечная травма без признаков разрыва. Сроки восстановления футболиста клуб не называет.

В сезоне 2021/2022 Тома Лемар провёл за «Атлетико» пять матчей. В них француз отметился одним голом и одной результативной передачей на партнёра.

Ближайший матч «Атлетико» проведёт в субботу, 18 сентября, против «Атлетика».