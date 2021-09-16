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​Лемар получил мышечную травму

16 Сентября 2021 • 22:57 Комментировать
Атлетико М
...
Атлетик Б
1.67 3.60 5.75
18.09 17:15

В среду в стартовом туре групповой стадии Лиги чемпионов «Атлетико» на своём поле сыграл вничью с «Порту» - 0:0. Ближе к завершению первого тайма Диего Симеоне пришлось менять Тома Лемара, почувствовавшего дискомфорт. Пресс-служба «матрасников» сообщила об итогах обследования француза.

У Лемара выявлена мышечная травма без признаков разрыва. Сроки восстановления футболиста клуб не называет.

В сезоне 2021/2022 Тома Лемар провёл за «Атлетико» пять матчей. В них француз отметился одним голом и одной результативной передачей на партнёра.

Ближайший матч «Атлетико» проведёт в субботу, 18 сентября, против «Атлетика».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Тома Лемар
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