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Президент фан-клуба «Атлетико»: «Гризманн больше не особенный»

15 Сентября 2021 • 16:44 Комментировать
Атлетико М
...
Атлетик Б
1.55 4.00 6.50
18.09 17:15

Эдуардо Фернандес от имени Международного союза фанатов «Атлетико» прокомментировал возвращение Антуана Гризманна в Мадрид.

«Присутствует чувство разочарования. Прежде он был нашим кумиром. Но теперь Гризманн такой же игрок, как и все остальные, он больше не особенный. Репутация форварда серьёзно пострадала. Мы до сих пор в обиде на него.

Антуану необходимо заслужить снова нашу любовь. Он должен вновь стать великим игроком», - цитирует Фернандеса L’Equipe.

Напомним, что «матрасники» арендовали Гризманна у «Барселоны» сроком до конца сезона с правом последующего выкупа.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Антуан Гризманн
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