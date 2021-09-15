Президент фан-клуба «Атлетико»: «Гризманн больше не особенный»

Эдуардо Фернандес от имени Международного союза фанатов «Атлетико» прокомментировал возвращение Антуана Гризманна в Мадрид.

«Присутствует чувство разочарования. Прежде он был нашим кумиром. Но теперь Гризманн такой же игрок, как и все остальные, он больше не особенный. Репутация форварда серьёзно пострадала. Мы до сих пор в обиде на него.

Антуану необходимо заслужить снова нашу любовь. Он должен вновь стать великим игроком», - цитирует Фернандеса L’Equipe.

Напомним, что «матрасники» арендовали Гризманна у «Барселоны» сроком до конца сезона с правом последующего выкупа.