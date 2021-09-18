«Атлетико» не смог забить «Атлетику», но вышел на первое место

В пятом туре чемпионата Испании встретились хорошо стартовавшие «Атлетико» Мадрид и «Атлетик» Бильбао. «Матрасники» позволили сопернику создать лишь один момент, но Иньяки Уильямс не реализовал выход один на один. У столичной команды было множество шансов, но Антуан Гризманн никак не мог открыть счет, а в концовке Маркос Алонсо попал в штангу. Вторая подряд ничья для Мадрида - 0:0. Команда Диего Симеоне вышла на чистое первое место с 11 очками, у басков на два балла меньше.
Протокол игры
|Атлетико М
|0:0
|Атлетик Б
Облак Ян • Савич Стефан • 79'Хименес Хосе • 90'Эрмосо Марио • Кондогбия Жоффрей 36' 55' ( Эррера Эктор ( 55') • Триппьер Киран 77' ( Кунья Матеус ( 77' ) • 90'Льоренте Маркос • Де Пауль Родриго • Лоди Ренан 56' ( Карраско Янник ( 56') • Гризманн Антуан 55' ( Суарес Луис ( 55') • Корреа Анхель 60' ( Фелиш Жоау ( 60' 78' ) 78'
Запасные: Врсалько Шиме • Лекомт Бенжамен • Шапоньич Иван • Фелипе Аугусто IV
Унай Симон • Лекуе Иньиго • Вивиан Даниэль • Иньиго Мартинес • Баленсиага Микель • Беренгер Алекс • Венседор Унай 80' ( Весга Микель ( 80') • Гарсия Дани 30' 87' ( Саррага Ойер ( 87') • Муньяин Икер 81' ( Морсильо Хон ( 81') • Гарсия Рауль 63' ( Уильямс Нико ( 63' ) • 82'Уильямс Иньяки 64' ( Вильялибре Асьер ( 64')
Запасные: Эскьета Хокин • Нуньес Унай • Alex Petxa • Капа Андер • Де Маркос Оскар
18 сентября. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).