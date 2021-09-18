«Атлетико» не смог забить «Атлетику», но вышел на первое место

В пятом туре чемпионата Испании встретились хорошо стартовавшие «Атлетико» Мадрид и «Атлетик» Бильбао. «Матрасники» позволили сопернику создать лишь один момент, но Иньяки Уильямс не реализовал выход один на один. У столичной команды было множество шансов, но Антуан Гризманн никак не мог открыть счет, а в концовке Маркос Алонсо попал в штангу. Вторая подряд ничья для Мадрида - 0:0. Команда Диего Симеоне вышла на чистое первое место с 11 очками, у басков на два балла меньше.