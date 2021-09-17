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​Симеоне готов использовать Гризманна и Фелиша вместе

17 Сентября 2021 • 21:20 Комментировать
Атлетико М
...
Атлетик Б
1.67 3.60 5.75
Через 18 ч. 33 мин.

Во время пятничного общения с представителями СМИ главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне получил вопрос, может ли он использовать вместе на поле Антуана Гризманна и Жоау Фелиша, либо же они очень похожи в игровом плане.

«Безусловно, да. Они могут играть вместе. В этом сезоне будет игровое время, которое Гризманн и Фелиш проведут на поле вместе», - ответил Симеоне.

Ближайший матч чемпионата Испании «Атлетико» проведёт в субботу, 18 сентября. В родных стенах команда Диего Симеоне будет играть против «Атлетика» из Бильбао. Стартовый свисток на «Ванда Метрополитано» прозвучит в 17:15 по Москве.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне Антуан Гризманн Жоау Фелиш
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