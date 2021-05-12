Бускетс: «Ничья с «Леванте» - почти приговор для «Барселоны»

Опорник каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс высказался о результате поединка с «Леванте» в 36 туре Примеры. «Сине-гранатовые» вели в два мяча, но в итоге упустили победу - 3:3.

«Сейчас мы переживаем непростые времена. Команда отлично начала и имела солидное преимущество, однако из-за ряда ошибок упустила гандикап. Ничья - это почти приговор для «Барселоны» в текущем сезоне чемпионата Испании. Мы потеряли очень много очков в последних играх», - цитирует полузащитника газета Marca.

После 36 матчей «сине-гранатовые» набрали 76 баллов и занимают второе место в таблице. «Атлетико», имея матч в запасе, лидирует с 77 очками.