Бускетс: «Ничья с «Леванте» - почти приговор для «Барселоны»

|
12 Мая 2021, 08:59,
|
|
Опорник каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс высказался о результате поединка с «Леванте» в 36 туре Примеры. «Сине-гранатовые» вели в два мяча, но в итоге упустили победу - 3:3.
«Сейчас мы переживаем непростые времена. Команда отлично начала и имела солидное преимущество, однако из-за ряда ошибок упустила гандикап. Ничья - это почти приговор для «Барселоны» в текущем сезоне чемпионата Испании. Мы потеряли очень много очков в последних играх», - цитирует полузащитника газета Marca.
После 36 матчей «сине-гранатовые» набрали 76 баллов и занимают второе место в таблице. «Атлетико», имея матч в запасе, лидирует с 77 очками.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Серхио Бускетс
Почти?!! юморист
И без того низкие шансы (междусобойчики против Реала и Атлетико) Барсы были самыми низкими а теперь и по очкам будут отставать, чемпионство уплыло далеко...