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Бускетс: «Ничья с «Леванте» - почти приговор для «Барселоны»

12 Мая 2021, 08:59,

Опорник каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс высказался о результате поединка с «Леванте» в 36 туре Примеры. «Сине-гранатовые» вели в два мяча, но в итоге упустили победу - 3:3.

«Сейчас мы переживаем непростые времена. Команда отлично начала и имела солидное преимущество, однако из-за ряда ошибок упустила гандикап. Ничья - это почти приговор для «Барселоны» в текущем сезоне чемпионата Испании. Мы потеряли очень много очков в последних играх», - цитирует полузащитника газета Marca.

После 36 матчей «сине-гранатовые» набрали 76 баллов и занимают второе место в таблице. «Атлетико», имея матч в запасе, лидирует с 77 очками.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Серхио Бускетс
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Комментарии (2)
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1
Рустем Белялов
12 Мая 2021, 10:04

Почти?!! юморист

1
Misha_diablo_football
12 Мая 2021, 09:27

И без того низкие шансы (междусобойчики против Реала и Атлетико) Барсы были самыми низкими а теперь и по очкам будут отставать, чемпионство уплыло далеко...

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