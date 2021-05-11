​«Барселона» сделала предложение Месси

Лионель Месси получил предложение «Барселоны» по новому контракту. При этом финансовая составляющая нового договора пока не была конкретизирована из-за продолжающегося аудита в клубе, сообщает Mundo Deportivo. Ответить на предложение «сине-гранатовых» Месси должен по завершению сезона, а пока он полностью сосредоточен на последних матчах Примеры.

За три тура до финиша чемпионата «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице испанского чемпионата. От лидирующего «Атлетико» команда Рональда Кумана отстаёт на два зачётных балла. Во вторник, 11 мая, каталонцы проведут гостевой поединок Примеры против «Леванте».