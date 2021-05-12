Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»

12 Мая 2021, 00:50,

Испанские гранды продолжают «играть в поддавки» в самый ответственный момент. В концовке невероятно сложного сезона, который проходил в сжатые сроки, у футболистов, похоже, уже нет сил выгрызать победы.

В 36-м туре Ла Лиги «Барселона» приехала в гости к «Леванте» и выиграла первый тайм после голов Лионеля Месси и Педро Гонсалеса. Соперник после перерыва сравнял счет, забив два мяча за две минуты, но Усман Дембеле снова подарил надежду каталонцам. Но они не дотерпели до победы всего 7 минут - 3:3.

«Барселона» вторая с отставанием в очко от «Атлетико».

Протокол игры  
Леванте 3:3 Барселона
    25' Месси Лионель (0:1)
    34' Гонсалес Педро (0:2)
(1:2) Мелеро Гонсало 57'    
(2:2) Моралес Луис 59'    
    64' Дембеле Усман (2:3)
(3:3) Леон Серхио 83'    
Айтор Фернандес Мирамон Хорхе   75' (Леон Серхио (   75') Везу Рубен Дуарте Оскар   61' (Малса Микаэль (   61') Антонио Гарсия Де Фрутос Хорхе   67' Мелеро Гонсало Робер Пьер Барди Энис   61' (Гомес Даниэль (   61') Рохер Марти   75' (Коке Хорхе II (   75') Моралес Луис   79'   90' (Кочорашвили Георгий (   90')
Запасные: Сон Дукуре Шейк III Клерк Карлос Alejandro Cantero Рочина Рубен Карденас Дани Постиго Серхио
Тер Штеген Марк-Андре Араухо Рональд   46' (Роберто Серхи (   46' Пуч Рикард   84') Пике Херард Ленгле Клеман Бускетс Серхио Дембеле Усман   82' (Дест Серджино (   82') Гонсалес Педро   74' (Мингеса Оскар (   74') Де Йонг Френки   77' Альба Жорди Гризманн Антуан   81' (Брайтвайт Мартин (   81') Месси Лионель
Запасные: Тринкан Франсишку Фирпо Жуниор Юмтити Самуэль Нето Мурара Пьянич Миралем Мориба Илайкс Тенас Арнау
11 мая. Стадион "Сьюдад де Валенсия" (Валенсия).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Леванте
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Комментарии (15)
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0
Misha_diablo_football
12 Мая 2021, 02:43

Могли выиграть со счетом 6:3 один Педри мог забить 3-4, в результате расточительности моментов потеряли возможность стать лидером, в конце концов в который раз упускают возможность выиграть чемпионат (в игре против откровенно слабого соперника). Ну что начинаем новое движение #Koeman out...

1
CELTIC FROST
12 Мая 2021, 01:17

Куман хороший был игрок. Прежде всего - атаки, так как защитник из него был ну на любителя) Пушка страшная и распасовщик неплохой. Он взял Кубок, но брал его и в Валенсии, когда она чуть не вылетела. Так что интрига и главная загадка. Кто будет следующим тренером Барселоны?

1
Alex1972
12 Мая 2021, 01:17

Неймар не зря подписал контракт с ПСЖ.... Там ждут Месси.... Скоро об этом объявят... Может и в МС пойдет... Но только, если они не возьмут ЛЧ... Скоро все узнаем... Хе...

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3
Booker
12 Мая 2021, 01:07

Рыжую Тупую Обезьяну - Вон.Урод,Тупица,Дегенерат,Скотина.

0
Шарипов Тахир
12 Мая 2021, 01:11

Твои молитвы - да будут услышаны руководством Барсы! Думаю, что дни его в Барселоне сочтены.

1
CELTIC FROST
12 Мая 2021, 01:04

К Куману как тренеру Барселоны отношение двоякое. С одной стороны - команда в хороший день (или тайм) при нем бежит и борется, у нее снова появился характер. С другой - в худший день (или тайм) на поле творится жесть.. В конце хотелось, чтобы Барса все же вырвала победу - люблю интригу до самого конца в борьбе за титул. Но, увы... Здесь больше всего жалко сборную Нидерландов, которой без него стало хуже. Да и, пожалуй, Куману больше к лицу парик и красный нос Роналда Макдоналда чем тренерская должность в БЧК

3
pol-black
12 Мая 2021, 01:04

ну это всё... фенита ля комедия. Барса в этом сезоне не достойна стать чемпионом, как и в прошлом. Лапорте предстоит много работы, много перестановок. начиная с тренера. Куман просто не справился. не смог организовать оборону - постоянно пропускаем в простых ситуациях, не смог наладить атаку - реализация отвратительнейшая, не смог дать команде характер - просаживаются и не могут настроить нормальную игру снова. в обороне нужно избавляться от некоторых игроков: Умтити, Ленгле (регулярно косячит), Деста (не получилось у него заиграть в Барсе). наверное, и от Роберто нужно избавляться - в последнее время толку от него нуль. Де Йонга нужно оставлять, у него есть талант и потенциал, может приносить пользу. без Буси тоже пока сложно. Пьянича отправить обратно. Педри дать второй шанс. сегодня он был неплох, и был бы хорош, если бы забил свои моменты. Дембеле в топку. как и Брайтвайта, бестолковый игрок. Гриза можно оставить при условии, что будет играть, а не отбывать номер. Тринкао тоже пока непонятный персонаж, ничего не продемонстрировал хорошего. Пуч - будущее полузащиты, нужно вводить в состав. Мориба - тёмная лошадка (в переносном смысле). с Месси сложнее всего. без него пока Барса - не Барса. команде нужно учиться играть без него, но с ним в составе. нужно учиться действовать самим, а не искать мессию, который всех спасёт. тер Штегену нужен конкурент. расслабился парень, пропускает голы, которые нужно брать.
теперь остаётся надеяться, что матрасы свои очки не растеряют, потому как мадрид тоже не достоин титула.
грустно всё, господа, грустно...

1
CELTIC FROST
12 Мая 2021, 01:07

Пьянич в Барсе -это просто человек-загадка -зачем меняли
куда более молодого игрока на вот это? Как и еще полкоманды -загадки... уровня условных гранад.

1
Шарипов Тахир
12 Мая 2021, 01:03

Чтобы чего-то добиться - нужно выстроить четкую игру в защите. Сейчас в Барсе, можно смело и точно, сказать нет ни ОДНОГО приличного защитника. Фланги частенько проседают, дают легко себя обыграть и обострять игру, а в центр вообще творится что-то невообразимое. Что Лангле, что Пике часто ошибаются, их обходят легко как стоящие в бетоне столбы. Один Араухо еще что-то может показать. Края - Альба уже стар, не справляется с функцией защитника, а Дест, которому в начале сезона пели дифирамбы - просто никакой защитник, с его фланга в этом сезоне был забит не один гол и именно по причине его слабой игры. И, конечно, с таким коэффициентом реализации, когда Барса могла забить 10 мячей, а забила только 3 - мечтать о чемпионстве в Ла Лиге - это утопия!!!

1
CELTIC FROST
12 Мая 2021, 00:59

Матч - огонь, а вот на его обзор поскупились-поленились.

1
just a man
12 Мая 2021, 00:59

Ничейный результат равных по уровню игры команд, счет соответствующий. Дорога к чемпионству Атлетико открыта, все в руках матрасников.

0
Misha_diablo_football
12 Мая 2021, 02:46

а может и Реала...

2
779
12 Мая 2021, 00:56

Уже не вызывают сильных эмоций такие матчи Барсы.
Верно сказали в репортаже - подобная игра это символ сезона.
Такое ощущение, что выходя на поле после перерыва игроки Барсы говорят сопернику - ребята, что поникли? Давайте, мы даже забивать вам не будем, а вы делайте, что хотите. Такие услуги психотерапевта.
Надо отметить, что Барсе было сегодня трудно завести Леванте - те до перерыва совершенно не хотели играть. Но, гол со стандарта и понеслась. Видя подобную разруху только мёртвый не побежит забивать.
В общем, как я и предвидел после Гранады, Барселона сейчас совсем не та команда, которая усилием воли может себя собрать на важнейший финиш сезона, какие бы подарки не делались соперниками.

0
pol-black
12 Мая 2021, 01:29

чемп слили, причём своими же стараниями. в прошлом сезоне финиш просрали, и в этом история повторилась. конкуренты конечно могут тоже оступится, но это уж будет слишком королевский подарок, и не по заслугам.

0
Misha_diablo_football
12 Мая 2021, 02:48

королевский ты намекаешь на сливочных))...

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