«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»

Испанские гранды продолжают «играть в поддавки» в самый ответственный момент. В концовке невероятно сложного сезона, который проходил в сжатые сроки, у футболистов, похоже, уже нет сил выгрызать победы.

В 36-м туре Ла Лиги «Барселона» приехала в гости к «Леванте» и выиграла первый тайм после голов Лионеля Месси и Педро Гонсалеса. Соперник после перерыва сравнял счет, забив два мяча за две минуты, но Усман Дембеле снова подарил надежду каталонцам. Но они не дотерпели до победы всего 7 минут - 3:3.

«Барселона» вторая с отставанием в очко от «Атлетико».