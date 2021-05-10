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​Куман: «Посмотрел только 20 минут матча «Реал» - «Севилья», а потом переключил на «Ювентус» - «Милан»

10 Мая 2021, 16:41,

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман на понедельничной пресс-конференции сообщил журналистам, что он не смотрел воскресный матч «Реала» против «Севильи».

«Я посмотрел только 20 минут матча «Реал» - «Севилья», а потом переключил на «Ювентус» - «Милан». Я слишком нервничаю, когда смотрю за играми конкурентов. Я лучше посмотрю другой матч, а потом просто узнаю результат», - рассказал Куман журналистам.

Напомним, «Реал» и «Севилья» сыграли вничью со счётом 2:2, в результате чего мадридская команда не смогла выйти на первое место в Примере. Ситуация на вершине таблицы сейчас такая: 1. «Атлетико» (77 очков), 2. «Реал» (75), 3. «Барселона» (75).

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Реал Мадрид, Севилья, Рональд Куман
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