​Куман: «Посмотрел только 20 минут матча «Реал» - «Севилья», а потом переключил на «Ювентус» - «Милан»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман на понедельничной пресс-конференции сообщил журналистам, что он не смотрел воскресный матч «Реала» против «Севильи».

«Я посмотрел только 20 минут матча «Реал» - «Севилья», а потом переключил на «Ювентус» - «Милан». Я слишком нервничаю, когда смотрю за играми конкурентов. Я лучше посмотрю другой матч, а потом просто узнаю результат», - рассказал Куман журналистам.

Напомним, «Реал» и «Севилья» сыграли вничью со счётом 2:2, в результате чего мадридская команда не смогла выйти на первое место в Примере. Ситуация на вершине таблицы сейчас такая: 1. «Атлетико» (77 очков), 2. «Реал» (75), 3. «Барселона» (75).