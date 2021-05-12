Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Куман ответил на вопрос о своём будущем в «Барселоне»

12 Мая 2021, 08:47,

Голландского специалиста Рональда Кумана в очередной раз спросили относительно его будущего в каталонской «Барселоне». Это произошло после поединка 36-го тура Примеры с «Леванте» (3:3).

«Ответственность лежит на мне, ведь я главный тренер. Я очень сильно расстроен. Команда вела в счете, никто даже не задумывался о потере очков. Тренерам часто задают вопросы о будущем. Естественно, что после такого поединка мной будут недовольны», - передает слова наставника газета Marca.

«Сине-гранатовые» набрали 76 баллов и занимают второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате Испании мадридский «Атлетико», на счету которого 77 очков.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Рональд Куман
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
Кошмарная паненка Агуэро и гол в концовке: волевой «Челси» ошарашил «Манчестер Сити» в генеральной репетиции финала Лиги чемпионов
Кошмарная паненка Агуэро и гол в концовке: волевой «Челси» ошарашил «Манчестер Сити» в генеральной репетиции финала Лиги чемпионов
«Барселона» и «Атлетико» не открыли счёт на «Камп Ноу» - завтра «Реал» может стать лидером Примеры
«Барселона» и «Атлетико» не открыли счёт на «Камп Ноу» - завтра «Реал» может стать лидером Примеры


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола