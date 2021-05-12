Куман ответил на вопрос о своём будущем в «Барселоне»

Голландского специалиста Рональда Кумана в очередной раз спросили относительно его будущего в каталонской «Барселоне». Это произошло после поединка 36-го тура Примеры с «Леванте» (3:3).

«Ответственность лежит на мне, ведь я главный тренер. Я очень сильно расстроен. Команда вела в счете, никто даже не задумывался о потере очков. Тренерам часто задают вопросы о будущем. Естественно, что после такого поединка мной будут недовольны», - передает слова наставника газета Marca.

«Сине-гранатовые» набрали 76 баллов и занимают второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате Испании мадридский «Атлетико», на счету которого 77 очков.