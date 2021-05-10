Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​Куман высказался по поводу своего будущего

10 Мая 2021, 16:17,

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман пообщался с представителями СМИ в преддверии матча против «Леванте». Голландский тренер высказался по поводу своего будущего.

«С первого дня президент показал мне своё доверие. Моё будущее не является для меня поводом для беспокойства. Я подписал контракт на два года и вижу себя тренером «Барселоны» в следующем сезоне. Если нет, то президент мне скажет. Мы пообщаемся уже после сезона. Сейчас у нас в приоритете завершение Ла Лиги, а не моё тренерское будущее», - приводит слова Кумана Mundo Deportivo.

«Барселона» занимает 3 место в турнирной таблице чемпионата Испании на текущий момент.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Рональд Куман
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