«Валенсия»: «Футболист, которого оскорбили на расовой почве, попросил партнёров вернуться на поле»

|
04 Апреля 2021, 23:03,
|
|
«Валенсия» прокомментировала инцидент в середине первого тайма матча с «Кадисом» (1:2), когда футболисты покинули поле после конфликта Хуана Калы с Муктаром Диаби и предположительных расистских оскорблений в адрес последнего.
- Нет расизму. Команда провела собрание и решила продолжить матч, чтобы бороться за честь клуба, но мы против расизма в любом его виде, - гласит сообщение в клубном «Твиттере». - Мы полностью на стороне Дьякаби. Футболист, которого оскорбили на расовой почве, попросил партнеров вернуться на поле.
Дьякаби на поле не вернулся, а его команда пропустила решающий гол перед финальным свистком и проиграла 1:2.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Валенсия, Кадис