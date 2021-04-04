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«Валенсия»: «Футболист, которого оскорбили на расовой почве, попросил партнёров вернуться на поле»

04 Апреля 2021, 23:03,

«Валенсия» прокомментировала инцидент в середине первого тайма матча с «Кадисом» (1:2), когда футболисты покинули поле после конфликта Хуана Калы с Муктаром Диаби и предположительных расистских оскорблений в адрес последнего.

- Нет расизму. Команда провела собрание и решила продолжить матч, чтобы бороться за честь клуба, но мы против расизма в любом его виде, - гласит сообщение в клубном «Твиттере». - Мы полностью на стороне Дьякаби. Футболист, которого оскорбили на расовой почве, попросил партнеров вернуться на поле.

Дьякаби на поле не вернулся, а его команда пропустила решающий гол перед финальным свистком и проиграла 1:2.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Валенсия, Кадис
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