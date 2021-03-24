Черышев и слухи о переезде в Россию: Правда или вымысел

Испанские СМИ отправляют Дениса Черышева. По их данным, сразу три клуба заинтересованы в подписании героя чемпионата мира-2018. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

Сериал о возможном переходе Дениса Черышева в какой-либо российский клуб идёт давно, и каждое лето появляются новые вариации на тему. Хотя на дворе март, испанские СМИ уже сватают вингера на родину — в «Спартак», «Локомотив» или «Краснодар». Однако пока с трудом верится, что кто-то всерьёз нацелен на футболиста «Валенсии». Прежде всего, такой вывод можно сделать, исходя из того медиа, в котором появилась информация. Todofichajes едва ли можно назвать надёжным источником.

Тем не менее очевидно, что «Валенсия» летом приложит максимум усилий, чтобы продать Черышева. Вингеру 30 лет, его контракт завершается в 2022 году, и он слишком травматичный. «Лос чес» испытывают финансовые трудности, так что будут только рады продать россиянина, разгрузив зарплатную ведомость и что-то получив. Вряд ли в «Валенсии» рады перспективе ещё год платить Черышеву зарплату и потом его бесплатно отпускать.

Однако продать Черышева — задача непростая. Даже на родине героя чемпионата мира-2018 вряд ли ждут с распростёртыми объятиями. В этом сезоне из-за травм вингер принял участие всего в 14 матчах во всех турнирах (проведя при этом на поле лишь 874 минуты) и сделал лишь 2 голевые передачи. Статистика ужасающая, и не очень понятно, зачем кому-то вообще покупать футболиста.

Вернёмся к списку названных покупателей, и тут тоже много вопросов. «Спартак» вроде намерен сменить тренера, так что всерьёз обсуждать новичков пока не с кем. «Краснодару» сейчас вообще не до трансферов, да и южане могут наставника сменить. У «Локомотива» явных препятствий нет, хотя там пока скорее утрясаются внутренние вопросы в руководстве.

В любом случае приглашение Черышева — это слишком большой риск. Он в Испании на идеальных полях постоянно получает травмы, а уж в России, где у нас из-за климата проблемы порой ещё появляются, за героя чемпионата мира-2018 и вовсе будет страшно.

У Черышева есть одно важное качество, которое может привлечь. Это паспорт. В условиях лимита кто-то может рискнуть и позвать вингера, надеясь, что россиянин будет чаще на поле показывать мастерство, чем лечиться. Однако это больше ставка на удачу. Учитывая, что Черышев вряд ли поедет на маленькую зарплату, ставка будет весьма чётко выражена в деньгах.

По сути, трансфер Черышева — это сочетание надежды на то, что он не будет часто травмироваться и сможет показывать высокий класс на уровне Премьер-лиги. Для любого топ-клуба тут слишком много рисков, поэтому, вероятно, можно ждать, что Черышева позовёт кто-то из клубов второй волны, рассчитывая, что он даст сверхрезультат. Однако захочет ли вингер ехать в условный «Рубин», «Ростов» или «Сочи»?

В общем, увидеть в России Черышева шансов немного. Если только кто-то не захочет рискнуть по-крупному. В ином случае вингер останется в Испании, но перейдёт в какую-то менее амбициозную команду.

Андрей Центров