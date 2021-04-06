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​«Либо Дьякаби придумал это, либо не так понял»: Игрок «Кадиса» ответил на обвинения в расизме

06 Апреля 2021, 14:26,

Воскресный матч Ла Лиги между «Валенсией» и «Кадисом» прерывался. «Летучие мыши» ушли с поля, когда их игрок Муктар Дьякаби обвинил Хуана Калу в расизме. Игрок «Кадиса» на пресс-конференции отреагировал на ситуацию.

«То, что происходит, - это цирк. Мы играем без зрителей, около поля установлено 20-25 микрофонов, на поле бегают игроки, судьи… И никто ничего не слышал. Либо Дьякаби это придумал, либо он не так понял. Я не знаю.

Я не знаю, что случилось с презумпцией невиновности. Никто не заслуживает публичного линчевания. Я поддерживаю акции против расизма», - сказал Кала на пресс-конференции.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Валенсия, Кадис, Хуан Кала, Муктар Дьякаби
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