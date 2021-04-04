Игроки «Валенсии» ушли с поля после оскорблений в адрес темнокожего игрока команды

Матч чемпионата Испании «Кадис» - «Валенсия» был прерван в районе 30-й минуты при счёте 1:1. Вся гостевая команда вместе с запасными покинула поле и отправилась в раздевалку. Скорее всего, причина в расистских словах Хуана Калы в адрес Муктара Дьякаби. Хозяева поля остаются на поле.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» будет продолжать держать вас в курсе развития событий. Напомним, что в прошлый раз подобное произошло в конце 2020 года в матче Лиги чемпионов «ПСЖ» - «Истанбул Башакшехир».