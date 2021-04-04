Игроки «Валенсии» ушли с поля после оскорблений в адрес темнокожего игрока команды

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04 Апреля 2021, 20:15,
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Матч чемпионата Испании «Кадис» - «Валенсия» был прерван в районе 30-й минуты при счёте 1:1. Вся гостевая команда вместе с запасными покинула поле и отправилась в раздевалку. Скорее всего, причина в расистских словах Хуана Калы в адрес Муктара Дьякаби. Хозяева поля остаются на поле.
Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» будет продолжать держать вас в курсе развития событий. Напомним, что в прошлый раз подобное произошло в конце 2020 года в матче Лиги чемпионов «ПСЖ» - «Истанбул Башакшехир».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Валенсия, Кадис
Какого они прутся в Европу??? Пусть сидят в Африке и будет все ровно.
Технарь и пусть гуляют дальше.
Можно вспомнить Дани Алвеса, который съел кинутый на поле банан. а эти нытики все, спать наверно теперь не смогут.
Что будет если вернутся болельщики на трибуны, там ежеминутно кричат оскорбления в адрес игроков...
очередная клоунада? ))))