Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​«Валенсия» - обвинённому в расизме игроку «Кадиса»: «Мы тебе не верим»

06 Апреля 2021, 15:49,

Воскресная игра чемпионата Испании между «Кадисом» и «Валенсией» на какое-то время останавливалась, поскольку гости ушли с поля. Муктар Дьякаби, футболист «летучих мышей», обвинил Хуана Калу в расизме.

Во вторник Кала дал пресс-конференцию, на которой отрицал обвинения и сказал, что Дьякаби либо всё это выдумал, либо ему послышалось что-то другое.

Теперь «Валенсия» выпустила официальное заявление с заголовком следующего содержания: «Кала, мы тебе не верим».

В заявлении «Валенсия» выражает разочарование словами Калы на пресс-конференции. Клуб выразил поддержку Дьякаби.

«Кала упустил прекрасную возможность признать свою ошибку и извиниться перед пострадавшим игроком. Вместо этого он напал как на Дьякаби, так и на других игроков «Валенсии», - говорится в публикации на сайте клуба.   

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Валенсия, Кадис, Хуан Кала, Муктар Дьякаби
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