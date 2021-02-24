Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Эльче»

За несколько дней до календарной весны «Барселона» и «Эльче» смогли провести отложенный матч первого тура чемпионата Испании. Каталонцы провели не самую лучшую игру, но разгромили соперника. Если Франсишку Тринкан в первом тайме транжирил моменты, то Лионель Месси в первой атаке после перерыва обыгрался с Мартином Брайтвайтом и открыл счет. В середине 45-минутку аргентинец забил снова, завершив прорыв Френки де Йонга в штрафную. Жорди Альба в завершение подхватил эстафету у Оливье Жиру и Деле Алли, забив гол ножницами. Мог увеличить счет Гризманн, но в концовке попал в штангу, а также пробил мимо рамки.

«Барселона» вернулась на третье место в Ла Лиге, отставание от «Атлетико» - пять очков, от «Реала» - два.