Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Эльче»

|
24 Февраля 2021, 22:51,
|
|
За несколько дней до календарной весны «Барселона» и «Эльче» смогли провести отложенный матч первого тура чемпионата Испании. Каталонцы провели не самую лучшую игру, но разгромили соперника. Если Франсишку Тринкан в первом тайме транжирил моменты, то Лионель Месси в первой атаке после перерыва обыгрался с Мартином Брайтвайтом и открыл счет. В середине 45-минутку аргентинец забил снова, завершив прорыв Френки де Йонга в штрафную. Жорди Альба в завершение подхватил эстафету у Оливье Жиру и Деле Алли, забив гол ножницами. Мог увеличить счет Гризманн, но в концовке попал в штангу, а также пробил мимо рамки.
«Барселона» вернулась на третье место в Ла Лиге, отставание от «Атлетико» - пять очков, от «Реала» - два.
Протокол игры
|(1:0) Месси Лионель 48'
|(2:0) Месси Лионель 69'
|(3:0) Альба Жорди 73'
Тер Штеген Марк-Андре • Мингеса Оскар • Пике Херард 77' ( Дест Серджино ( 77') • Юмтити Самуэль • Альба Жорди 77' ( Ленгле Клеман ( 77') • Де Йонг Френки • Пьянич Миралем 46' ( Дембеле Усман ( 46') • Гонсалес Педро • Тринкан Франсишку 67' ( Бускетс Серхио ( 67') • Месси Лионель • Брайтвайт Мартин 76' ( Гризманн Антуан ( 76')
Запасные: Пуч Рикард • Фирпо Жуниор • Пенья Иньяки • Нето Мурара • Фернандес Матеус • Де ла Фуэнте Конрад
Бадия Эдгар • Барраган Антонио • Верду Гонсало • Хосема • Сифу 60' ( Фидель Чавес ( 60') • Мфулу Оменуке 81' ( Луисми Луис ( 81') • Гутьеррес Хосе • Мохика Хоан • Ригони Эмилиано 60' ( Моренте Тете ( 60') • Милья Пере 72' ( Каррильо Гидо ( 72') • Бое Лукас 72' ( Нино Хуан ( 72')
Запасные: Барри Жерар • Кальво Даниэль • Андреу Ллуис • Кармона Хонатан • Паласиос Элибельтон • Гассанига Пауло
24 февраля. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Барселона, Эльче
Счёт и яркие голы от Месси - позитив от сегодняшнего матча.
И на том спасибо.
Вообще смею предложить тактику сегодняшней Барсе. Месси берёт в пару одного для стеночек, остальные активно заняты исключительно тем, что всеми способами мешают игрокам соперника мешать проходам Лео. Об участии всего состава в атаках можно даже не задумываться.)))
Обычная, то есть никакая игра от 2/3 тех, кто был на поле.
Брайтвайт каким то образом на полчаса освободился от скованности и был похож на игрока.
Лео надо на три дня в СПА и в бунгало на берегу. Если он не поймает кураж, то с Севильей нам рассчитывать не на кого.
779, довольствоваться тем минимумом, который показывает в последних играх Барса, было бы не правильно. Надо бы вернуть тот самый настрой и игру, позволявшие Барсе громить соперников типа Реала со счетом 6-2 , и тем самым, даря нам всем суперположительные эмоции.
Игру и настрой не вернём с этим составом и тренером.
К сожалению, с этим не поспоришь!
неплохо отыграли, но соперник позволял так играть. Месси был хорошо, но его мало держали. Брайтвайт с такими защитниками тоже показал себя не лишним на поле. Гриз и против аутсайдера умудрился запороть класный момент.
хорошая победа, против не сильного соперника. всех cules - с победой!
Согласен, сегодня соперник позволил так играть Барсе, особенно это заметно в сравнении с матчем с Кадисом. Тогда Кадис на зубах не позволял Барсе забить второй гол.
С победой, pol-black!
Хоть Лео нам напомнил, что бывает футбол красивый.
привет! это точно (((
При том, что 3 очка добыли, при том, что 3 гола забили, при том, что сегодня себе пеналь или еще какую-нибудь бяку не привезли, нет пока даже малейшей уверенности, что удастся не то, чтобы победить в следующих матчах с Севильей, нет уверенности, что покажут мало-мальскую приличную игру. Вот так дожили до таких времен.
Если не думать что играли против аутсайдера , то игра удалась )) три атаки завершенные голами были истинно барселонскими , ярко , и красиво . Тринкао не забил свой гол потому что шел рога в землю , очень понравился Братвайт , вот кто точно хочет играть в Барсе , хорош был Педри , у него хороший пас и обострять ими он скоро будет все чаще . Нризи опять залажал )) ну а так с победой ))