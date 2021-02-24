Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Эльче»

24 Февраля 2021, 22:51,

За несколько дней до календарной весны «Барселона» и «Эльче» смогли провести отложенный матч первого тура чемпионата Испании. Каталонцы провели не самую лучшую игру, но разгромили соперника. Если Франсишку Тринкан в первом тайме транжирил моменты, то Лионель Месси в первой атаке после перерыва обыгрался с Мартином Брайтвайтом и открыл счет. В середине 45-минутку аргентинец забил снова, завершив прорыв Френки де Йонга в штрафную. Жорди Альба в завершение подхватил эстафету у Оливье Жиру и Деле Алли, забив гол ножницами. Мог увеличить счет Гризманн, но в концовке попал в штангу, а также пробил мимо рамки.

«Барселона» вернулась на третье место в Ла Лиге, отставание от «Атлетико» - пять очков, от «Реала» - два.

Протокол игры  
Барселона 3:0 Эльче
(1:0) Месси Лионель 48'    
(2:0) Месси Лионель 69'    
(3:0) Альба Жорди 73'    
Тер Штеген Марк-Андре Мингеса Оскар Пике Херард   77' (Дест Серджино (   77') Юмтити Самуэль Альба Жорди   77' (Ленгле Клеман (   77') Де Йонг Френки Пьянич Миралем   46' (Дембеле Усман (   46') Гонсалес Педро Тринкан Франсишку   67' (Бускетс Серхио (   67') Месси Лионель Брайтвайт Мартин   76' (Гризманн Антуан (   76')
Запасные: Пуч Рикард Фирпо Жуниор Пенья Иньяки Нето Мурара Фернандес Матеус Де ла Фуэнте Конрад
Бадия Эдгар Барраган Антонио Верду Гонсало Хосема Сифу   60' (Фидель Чавес (   60') Мфулу Оменуке   81' (Луисми Луис (   81') Гутьеррес Хосе Мохика Хоан Ригони Эмилиано   60' (Моренте Тете (   60') Милья Пере   72' (Каррильо Гидо (   72') Бое Лукас   72' (Нино Хуан (   72')
Запасные: Барри Жерар Кальво Даниэль Андреу Ллуис Кармона Хонатан Паласиос Элибельтон Гассанига Пауло
24 февраля. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Эльче
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (10)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
5
779
24 Февраля 2021, 23:06

Счёт и яркие голы от Месси - позитив от сегодняшнего матча.
И на том спасибо.
Вообще смею предложить тактику сегодняшней Барсе. Месси берёт в пару одного для стеночек, остальные активно заняты исключительно тем, что всеми способами мешают игрокам соперника мешать проходам Лео. Об участии всего состава в атаках можно даже не задумываться.)))
Обычная, то есть никакая игра от 2/3 тех, кто был на поле.
Брайтвайт каким то образом на полчаса освободился от скованности и был похож на игрока.
Лео надо на три дня в СПА и в бунгало на берегу. Если он не поймает кураж, то с Севильей нам рассчитывать не на кого.

2
Шарипов Тахир
24 Февраля 2021, 23:16

779, довольствоваться тем минимумом, который показывает в последних играх Барса, было бы не правильно. Надо бы вернуть тот самый настрой и игру, позволявшие Барсе громить соперников типа Реала со счетом 6-2 , и тем самым, даря нам всем суперположительные эмоции.

1
779
24 Февраля 2021, 23:20

Игру и настрой не вернём с этим составом и тренером.

1
Шарипов Тахир
24 Февраля 2021, 23:50

К сожалению, с этим не поспоришь!

2
pol-black
24 Февраля 2021, 23:05

неплохо отыграли, но соперник позволял так играть. Месси был хорошо, но его мало держали. Брайтвайт с такими защитниками тоже показал себя не лишним на поле. Гриз и против аутсайдера умудрился запороть класный момент.
хорошая победа, против не сильного соперника. всех cules - с победой!

1
Шарипов Тахир
24 Февраля 2021, 23:19

Согласен, сегодня соперник позволил так играть Барсе, особенно это заметно в сравнении с матчем с Кадисом. Тогда Кадис на зубах не позволял Барсе забить второй гол.

0
779
24 Февраля 2021, 23:08

С победой, pol-black!
Хоть Лео нам напомнил, что бывает футбол красивый.

1
pol-black
24 Февраля 2021, 23:15

привет! это точно (((

2
Шарипов Тахир
24 Февраля 2021, 23:01

При том, что 3 очка добыли, при том, что 3 гола забили, при том, что сегодня себе пеналь или еще какую-нибудь бяку не привезли, нет пока даже малейшей уверенности, что удастся не то, чтобы победить в следующих матчах с Севильей, нет уверенности, что покажут мало-мальскую приличную игру. Вот так дожили до таких времен.

1
ARTUR
24 Февраля 2021, 22:56

Если не думать что играли против аутсайдера , то игра удалась )) три атаки завершенные голами были истинно барселонскими , ярко , и красиво . Тринкао не забил свой гол потому что шел рога в землю , очень понравился Братвайт , вот кто точно хочет играть в Барсе , хорош был Педри , у него хороший пас и обострять ими он скоро будет все чаще . Нризи опять залажал )) ну а так с победой ))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола