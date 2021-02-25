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Альба: «Мы в чемпионской гонке»

25 Февраля 2021, 00:15,

Защитник «Барселоны» Жорди Альба надеется побороться за чемпионский титул в этом сезоне. Об этом он заявил после победы над «Эльче» (3:0) в отложенном матче первого тура Ла Лиги.

- На психологическом уровне победа нам очень помогла. Соглашусь, что ничья с «Кадисом» была серьезным ударом для всей команды. Если мы не готовы на 100%, тогда нам сложно победить. Порой это бьет по нам, как было в первом тайме сегодня, например. Затем, считаю, что мы улучшили игру, и голы пришли. Мы в чемпионской гонке, - приводит слова Альбы Marca.

Отставание «Барселоны» от «Атлетико» - 5 очков, от «Реала» - 2.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Жорди Альба
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