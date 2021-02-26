Вратарь «Эльче» рассказал о своей реакции на предложение Месси обменяться футболками

Вратарь «Эльче» Эдгар Бадия высказался об обмене футболками с аргентинским нападающим каталонской «Барселоны» Лионелем Месси после перенесенного матча первого тура чемпионата Испании.

«Я очень сильно удивился. Несмотря на поражение, наша команда будет спасена. Я так думаю. Мы продолжим свое движение вперед. Будем прогрессировать и сражаться с каждым соперником», - гласит сообщение футболиста в «Твиттере».

«Эльче» уступил «Барселоне» со счетом 0:3. В турнирной таблице Примеры команда занимает 19-е место, имея в своем активе 21 очко.