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Вратарь «Эльче» рассказал о своей реакции на предложение Месси обменяться футболками

26 Февраля 2021, 08:59,

Вратарь «Эльче» Эдгар Бадия высказался об обмене футболками с аргентинским нападающим каталонской «Барселоны» Лионелем Месси после перенесенного матча первого тура чемпионата Испании.

«Я очень сильно удивился. Несмотря на поражение, наша команда будет спасена. Я так думаю. Мы продолжим свое движение вперед. Будем прогрессировать и сражаться с каждым соперником», - гласит сообщение футболиста в «Твиттере».

«Эльче» уступил «Барселоне» со счетом 0:3. В турнирной таблице Примеры команда занимает 19-е место, имея в своем активе 21 очко.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси, Эдгар Бадия
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