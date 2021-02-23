Президент Аргентины полетел в Мексику на самолёте Месси

Глава Аргентины Альберто Фернандес удивил общественность, отправившись в Мексику на торжества, посвящённые 200-летию независимости страны на самолёте игрока «Барселоны» Лионеля Месси. Футболист отдал в аренду личный самолет за 160 тысяч долларов за четыре дня. Сам лайнер, кторый был куплен в 2018 году в США, на сегодняшний день стоит около 15 миллионов долларов. Обычно когда Лионель Месси находится за пределами Аргентины, его самолет базируется в ангаре аэропорта в Росарио, родного города футболиста.

Президентский авиапарк главы Аргентины: пять самолётов: по одному Boeing 757, Boeing 737, Fokker F28-4000, Fokker F28-2000C, Learjet 60, а также три вертолёта Сикорского.