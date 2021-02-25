Месси обогнал Суареса и стал лидером гонки бомбардиров чемпионата Испании

Каталонская «Барселона» провела перенесенный матч первого тура чемпионата Испании против «Эльче». Поединок, состоявшийся на стадионе «Камп Ноу», завершился уверенной победой команды Рональда Кумана со счетом 3:0.

В составе «сине-гранатовых» двумя забитыми мячами отметился аргентинский нападающий Лионель Месси. Благодаря этому 33-летний форвард стал единоличным лидером бомбардирской гонки, обогнав уругвайца Луиса Суареса из мадридского «Атлетико».

В настоящий момент на счету Месси 18 забитых мячей, три из которых с пенальти. В активе Суареса 16 голов (два - с пенальти).