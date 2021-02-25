Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Месси обогнал Суареса и стал лидером гонки бомбардиров чемпионата Испании

25 Февраля 2021, 08:27,

Каталонская «Барселона» провела перенесенный матч первого тура чемпионата Испании против «Эльче». Поединок, состоявшийся на стадионе «Камп Ноу», завершился уверенной победой команды Рональда Кумана со счетом 3:0.

В составе «сине-гранатовых» двумя забитыми мячами отметился аргентинский нападающий Лионель Месси. Благодаря этому 33-летний форвард стал единоличным лидером бомбардирской гонки, обогнав уругвайца Луиса Суареса из мадридского «Атлетико».

В настоящий момент на счету Месси 18 забитых мячей, три из которых с пенальти. В активе Суареса 16 голов (два - с пенальти).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси, Луис Суарес
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