Месси после матча попросил футболку у вратаря «Эльче»

Каталонская «Барселона» принимала «Эльче» на «Камп Ноу» в перенесенном матче первого тура чемпионата Испании. «Сине-гранатовые» одержали крупную победу со счетом 3:0. Дубль в составе хозяев оформил нападающий Лионель Месси.

После завершения встречи 33-летний аргентинец подошел к голкиперу «Эльче» Эдгару Бадии и обменялся с ним футболками. Примечательно, что именно Месси стал инициатором обмена.

Благодаря голам в этом поединке Лионель захватил лидерство в гонке бомбардиров Примеры. На счету нападающего 18 забитых мячей (три - с пенальти).

«Барселона» набрала 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Атлетико» на пять баллов.

Elche's goalkeeper couldn't believe it when Lionel Messi asked him for his shirt in return pic.twitter.com/DRHcvH5J9w