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Куман: «Когда приходится таскать каштаны из огня, нужны опытные люди»

24 Февраля 2021, 00:13,

После череды неудачных результатов главный тренер «Барселоны» Рональд Куман отметил, что не может полностью довериться молодым игрокам.

- Нельзя всецело полагаться на молодежь. Я всегда пытаюсь предоставить ей игровое время. Но когда приходится таскать каштаны из огня, нужны опытные люди. «Барселоне» нужно обрести этот баланс, чтобы стать командой с энергией и свежестью, - приводит слова Кумана Mundo Deportivo.

- Считаю, что у нас в команде много лидеров и капитанов. В обороне у нас есть Пике и Серхио Роберто, Альба - опытный игрок. В середине поля Бускетс и на острие Месси, - добавил тренер.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Рональд Куман
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