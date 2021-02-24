Куман: «Когда приходится таскать каштаны из огня, нужны опытные люди»

После череды неудачных результатов главный тренер «Барселоны» Рональд Куман отметил, что не может полностью довериться молодым игрокам.

- Нельзя всецело полагаться на молодежь. Я всегда пытаюсь предоставить ей игровое время. Но когда приходится таскать каштаны из огня, нужны опытные люди. «Барселоне» нужно обрести этот баланс, чтобы стать командой с энергией и свежестью, - приводит слова Кумана Mundo Deportivo.

- Считаю, что у нас в команде много лидеров и капитанов. В обороне у нас есть Пике и Серхио Роберто, Альба - опытный игрок. В середине поля Бускетс и на острие Месси, - добавил тренер.