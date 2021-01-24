Куман: «Ключом к победе стала наша игра без мяча»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал победу над «Эльче» (2:0).

«Я видел, что моя команда была сосредоточена с самого начала матча. Соперник усложнил нам задачу, закрывая зоны между линиями. Думаю, что ключом к победе стала наша игра без мяча. Мы здорово прессинговали и совершили много отборов в центре поля. Конечно, мы можем стать лучше, но меня радует, что команда в очередной раз сыграла неплохо и вышла на поле с правильным настроем.

Отставание от «Атлетико» велико, но мы не сдадимся до последнего матча», - цитирует Кумана Marca.

«Барселона» занимает третье место в таблице, отставая от «Атлетико» на семь очков.