Ультиматум «Реалу» от Мбаппе: Что форвард хотел сказать своим заявлением о контракте

Килиан Мбаппе на днях прокомментировал своё будущее, и подтекста в его словах было больше, чем сказано на деле. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» ищет тайные смыслы в словах нападающего.

Будущее Килиана Мбаппе — это главная трансферная сага ближайшего времени. Француз — потенциально одна из главных звёзд будущего, именно поэтому к нему столько внимания. О Мбаппе мечтают все, при этом главным претендентом принято считать мадридский «Реал»: нападающий не скрывает, что поддерживал этот клуб. При этом пока форвард защищает цвета главного клуба своей родины, но контракт с «ПСЖ» истекает через полтора года. Парижане готовы сделать всё, чтобы удержать Мбаппе, но решать будет сам футболист.

На днях форвард публично прокомментировал сложившуюся ситуацию. Мбаппе заявил, что ведёт переговоры с «ПСЖ», но окончательного решения не принял. При этом он подчеркнул, что намерен подписать долгосрочный контракт, чтобы остаться надолго. Кроме того, Мбаппе заявил, что его всё устраивает в «ПСЖ», и он может остаться в клубе надолго.

Испанская пресса интерпретировала слова однозначно — это сообщение руководству «Реала» для ускорения действий по Мбаппе. Если сейчас его не подписать, то потом будет поздно.

При этом если ещё недавно казалось, что вероятность перехода Мбаппе в «Реал» высока, то сейчас ситуация изменилась. Коронакризис по мадридцам ударил больнее, чем по парижанам. Мбаппе сейчас зарабатывает около 21 миллиона евро в год, и у него есть на столе предложение от «ПСЖ» по новому контракту на 24 миллиона, столько же получает Неймар. «Реал» в любом случае не готов платить такие деньги. Правда, окружение Мбаппе понимает, что переход в мадридский клуб принесёт большую медиаузнаваемость, а это гарантирует дополнительные спонсорские доходы.

Тем не менее вряд ли Мбаппе будет выбирать клуб только с финансовой точки зрения. Форвард хочет выиграть Лигу чемпионов, «Золотой мяч», бороться за другие титулы. В этом смысле «Реал» казался привлекательнее «ПСЖ», однако ситуация стала меняться. Парижане сами дошли до финала Лиги чемпионов. «Реал» же последнее время довольно нестабилен на уровне главного Еврокубка. Трансферная кампания «сливочных» также вызывает удивление, так как не делает коллектив сильнее.

Не добавляет «Реалу» вистов и ситуация вокруг Зинедина Зидана. Его наличие на посту клуба — это козырь для любого француза. Однако вероятность, что Зидан покинет Мадрид, довольно высока. И помимо самой фигуры наставника, Мбаппе, конечно, важно понимать, кто в принципе будет руководить клубом.

В общем, «Реалу» надо срочно решать целый ворох проблем, если он хочет летом подписать Мбаппе. При этом такая ситуация даёт возможность и другим клубам всерьёз вступить в борьбу за форварда.

Андрей Центров