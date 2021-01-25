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Пуч: «То, что мне удалось забить головой – это просто фантастика»

25 Января 2021, 00:40,

Global Look Press

Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч прокомментировал гол в ворота «Эльче». Испанец, рост которого составляет 169 сантиметров, забил головой.

«То, что мне удалось забить головой – это просто фантастика. Думаю, что в последний раз мне такое удавалось в детских командах. Я и так забиваю не очень часто, а головой вообще…

Я мало играю в этом сезоне, конечно, это непросто. Но я уверен, что окреп психологически. Мне понравилось, как команда сегодня работала», - цитирует Пуча Marca.

В нынешнем сезоне 21-летний испанец забил десять голов в чемпионате Испании и забил один гол. Контракт Пуча с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в восемнадцать миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Рики Пуч
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