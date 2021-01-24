«Барселона» обошлась без очковых потерь в игре с «Эльче»

|
24 Января 2021, 20:20,
|
|
«Барселона» провела 19-й матч в чемпионате Испании, играя на выезде против «Эльче».
Протокол игры
|39' Де Йонг Френки (0:1)
|89' Пуч Рикард (0:2)
Бадия Эдгар • Барраган Антонио • Верду Гонсало • Диего Гонсалес VII • Мохика Хоан • Фернандес Хосан • Марконе Иван • Гутьеррес Хосе 74' ( Моренте Тете ( 74') • Родригес Виктор II 82' ( Нино Хуан ( 82') • Ригони Эмилиано 75' ( Луисми Луис ( 75') • Бое Лукас
Запасные: Барри Жерар • Хосема • Сифу • Лукуми Хейсон • Родригес Диего II • Милья Пере • Дональд Джон • Салинас Хосе
Тер Штеген Марк-Андре • Мингеса Оскар • Араухо Рональд • Юмтити Самуэль • Альба Жорди • Бускетс Серхио • 68'Де Йонг Френки • Гризманн Антуан • 84'Гонсалес Педро 87' ( Пуч Рикард ( 87') • Дембеле Усман 74' ( Тринкан Франсишку ( 74') • Брайтвайт Мартин
Запасные: Фирпо Жуниор • Ленгле Клеман • Дест Серджино • Нето Мурара • Фернандес Матеус • Де ла Фуэнте Конрад • Пьянич Миралем • Тенас Арнау
24 января. Стадион "Мартинес Валеро" (Эльче).
«Сине-гранатовые» в два раза чаще контролировали мяч, нанесли множество ударов, но рисковали потерять очки. В конце первого тайма Френки де Йонг удачно подставил ногу на линии вратарской. Марк-Андре тер Штеген несколько раз выручил свою команду, и лишь незадолго до финального свистка Рикард Пуч головой удвоил счет - 2:0.
«Барселона» победила в четвертом матче Ла Лиги подряд и с 37 очками идет на третьем месте.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Барселона, Эльче
Тотальное преимущество на поле и совсем почти без остроты в атаке , Де Ионг конечно шикарно выдал мяч на Пуча , ЗРЯЧЕ !!! смотрел несколько раз кому скинуть мяч , и как радовался Пуч и все за него ))) люблю вот такие позитивные моменты )) кипер Эльче был в ударе , хорош это парень . С победой
Менгеса ошибается не первый матч так. Нет опыта у защитника
Эльче ожидаемо не потребовала геройств от Барсы.
Спокойно и чётко удалось сыграть на фоне такого соперника.
Заметил, что Бускетсу увереннее играть имея за спиной Юмтити.
А так всё как обычно. Несколько легче только, без панических минут.
Путча с первым и последним голом головой.)))
Сегодняшний матч можно назвать матчем имени Де Йонга. Голландец поучаствовал в обоих голах и вообще сыграл, на мой взгляд, лучше всех игроков Барсы. Хорошо, что , во-первых, набрали 3 очка, во-вторых, что Эльче не использовал очередную грубейшую ошибку Менгесы. В общем, после второго гола стало ясно, что сегодня Барселона добудет 3 очка. Это прекрасно!
Де Йонг затащил. Остальные бревна
Что это было ваще? Днищенский уровень футбола с командой из подвала таблицы. Инициативой владели, но за 80 минут ничего не создать практически, это как играть нужно. Потом были 2 хороших ударов Тринкау и гол Пуча. И даже с такой командой умудрились позволить создать им 100%ный голевой момент. Нет, никого прогресса в игре, все хуже с каждым матчем. Может был прессинг неплох и только. По персоналиям даже писать неохота, без Месси мрак.