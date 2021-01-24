«Барселона» обошлась без очковых потерь в игре с «Эльче»

«Барселона» провела 19-й матч в чемпионате Испании, играя на выезде против «Эльче».

«Сине-гранатовые» в два раза чаще контролировали мяч, нанесли множество ударов, но рисковали потерять очки. В конце первого тайма Френки де Йонг удачно подставил ногу на линии вратарской. Марк-Андре тер Штеген несколько раз выручил свою команду, и лишь незадолго до финального свистка Рикард Пуч головой удвоил счет - 2:0.

«Барселона» победила в четвертом матче Ла Лиги подряд и с 37 очками идет на третьем месте.