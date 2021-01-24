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«Барселона» обошлась без очковых потерь в игре с «Эльче»

24 Января 2021, 20:20,

Global Look Press

«Барселона» провела 19-й матч в чемпионате Испании, играя на выезде против «Эльче».

Протокол игры  
Эльче 0:2 Барселона
    39' Де Йонг Френки (0:1)
    89' Пуч Рикард (0:2)
Бадия Эдгар Барраган Антонио Верду Гонсало Диего Гонсалес VII Мохика Хоан Фернандес Хосан Марконе Иван Гутьеррес Хосе   74' (Моренте Тете (   74') Родригес Виктор II   82' (Нино Хуан (   82') Ригони Эмилиано   75' (Луисми Луис (   75') Бое Лукас
Запасные: Барри Жерар Хосема Сифу Лукуми Хейсон Родригес Диего II Милья Пере Дональд Джон Салинас Хосе
Тер Штеген Марк-Андре Мингеса Оскар Араухо Рональд Юмтити Самуэль Альба Жорди Бускетс Серхио   68' Де Йонг Френки Гризманн Антуан   84' Гонсалес Педро   87' (Пуч Рикард (   87') Дембеле Усман   74' (Тринкан Франсишку (   74') Брайтвайт Мартин
Запасные: Фирпо Жуниор Ленгле Клеман Дест Серджино Нето Мурара Фернандес Матеус Де ла Фуэнте Конрад Пьянич Миралем Тенас Арнау
24 января. Стадион "Мартинес Валеро" (Эльче).

«Сине-гранатовые» в два раза чаще контролировали мяч, нанесли множество ударов, но рисковали потерять очки. В конце первого тайма Френки де Йонг удачно подставил ногу на линии вратарской. Марк-Андре тер Штеген несколько раз выручил свою команду, и лишь незадолго до финального свистка Рикард Пуч головой удвоил счет - 2:0.

«Барселона» победила  в четвертом матче Ла Лиги подряд и с 37 очками идет на третьем месте.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Эльче
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Комментарии (6)
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0
ARTUR
24 Января 2021, 20:29

Тотальное преимущество на поле и совсем почти без остроты в атаке , Де Ионг конечно шикарно выдал мяч на Пуча , ЗРЯЧЕ !!! смотрел несколько раз кому скинуть мяч , и как радовался Пуч и все за него ))) люблю вот такие позитивные моменты )) кипер Эльче был в ударе , хорош это парень . С победой

0
Nashterator
24 Января 2021, 20:27

Менгеса ошибается не первый матч так. Нет опыта у защитника

1
779
24 Января 2021, 20:25

Эльче ожидаемо не потребовала геройств от Барсы.
Спокойно и чётко удалось сыграть на фоне такого соперника.
Заметил, что Бускетсу увереннее играть имея за спиной Юмтити.
А так всё как обычно. Несколько легче только, без панических минут.
Путча с первым и последним голом головой.)))

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1
Шарипов Тахир
24 Января 2021, 20:25

Сегодняшний матч можно назвать матчем имени Де Йонга. Голландец поучаствовал в обоих голах и вообще сыграл, на мой взгляд, лучше всех игроков Барсы. Хорошо, что , во-первых, набрали 3 очка, во-вторых, что Эльче не использовал очередную грубейшую ошибку Менгесы. В общем, после второго гола стало ясно, что сегодня Барселона добудет 3 очка. Это прекрасно!

2
Nashterator
24 Января 2021, 20:24

Де Йонг затащил. Остальные бревна

2
Bartimeus
24 Января 2021, 20:24

Что это было ваще? Днищенский уровень футбола с командой из подвала таблицы. Инициативой владели, но за 80 минут ничего не создать практически, это как играть нужно. Потом были 2 хороших ударов Тринкау и гол Пуча. И даже с такой командой умудрились позволить создать им 100%ный голевой момент. Нет, никого прогресса в игре, все хуже с каждым матчем. Может был прессинг неплох и только. По персоналиям даже писать неохота, без Месси мрак.

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