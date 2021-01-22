Апелляция «Барселоны» по дисквалификации Месси отклонена

Аргентинский форвард Лионель Месси пропустит еще один поединок каталонской «Барселоны». Как сообщает издание AS, апелляция «сине-гранатовых» относительно дисквалификации 33-летнего игрока не увенчалась успехом.

Таким образом, нападающий не сыграет в поединке 20-го тура Примеры против «Эльче». Ранее Лионель не принимал участия в матче 1/16 Кубка Испании против «Корнельи» (2:0).

Напомним, что Месси был удален в концовке финала Суперкубка Испании против «Атлетика» Бильбао (2:3). В одном из эпизодов аргентинец отмахнулся от футболиста баскского клуба. После просмотра повтора рефери показал Лео красную карточку. Это удаление стало для него первым в карьере за «сине-гранатовых».