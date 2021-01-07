Куман: «Месси не фартило, он мог забить больше голов «Атлетику»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман подвел итоги поединка против «Атлетика» Бильбао. Встреча завершилась победой «сине-гранатовых» со счетом 3:2. Дубль оформил аргентинец Лионель Месси.

«Я очень доволен. Мы контролировали ход матча, не было никаких провалов в игре. Прекрасное выступление.

Что касается Месси, то ему не фартило. Лео мог забить больше голов. Дважды соперника спасала штанга. Месси с первого для нашего сотрудничества выкладывается на 100%. Думаю, он сейчас стал эффективнее, нежели раньше», - цитирует голландского наставника AS.

В сезоне-2021/2022 чемпионата Испании аргентинец сыграл 16 матчей, забил девять мячей и отдал две голевые передачи.