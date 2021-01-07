Куман: «Месси не фартило, он мог забить больше голов «Атлетику»

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07 Января 2021, 11:20,
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Главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман подвел итоги поединка против «Атлетика» Бильбао. Встреча завершилась победой «сине-гранатовых» со счетом 3:2. Дубль оформил аргентинец Лионель Месси.
«Я очень доволен. Мы контролировали ход матча, не было никаких провалов в игре. Прекрасное выступление.
Что касается Месси, то ему не фартило. Лео мог забить больше голов. Дважды соперника спасала штанга. Месси с первого для нашего сотрудничества выкладывается на 100%. Думаю, он сейчас стал эффективнее, нежели раньше», - цитирует голландского наставника AS.
В сезоне-2021/2022 чемпионата Испании аргентинец сыграл 16 матчей, забил девять мячей и отдал две голевые передачи.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лионель Месси, Рональд Куман
Ну Кумана тут мягко говоря занесло , что значит Месси сейчас эфективнее ??? Месси сейчас как после болезни , у него мало что получается от той формы в которой он пребывал , провалы были на это указывают два гола противника , и не нужно забывать что баски с новым тренером , и тоже не себя не были похожи.... но Барса сыграла не плохо , но это ДАЛЕКО не та Барса .
Вечер в хату
Зато как гному фартило с жёлтыми мячиками! Он даже сам такого не ожидал! Теперь ждёт блестящий мячик! Одним словом: боХ!!!