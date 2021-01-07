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«Барселона» выиграла благодаря голу Месси впервые с февраля 2019 года

07 Января 2021, 10:38,

Global Look Press

Каталонская «Барселона» отпраздновала успех в перенесенном поединке второго тура чемпионата Испании против «Атлетика» (Бильбао). Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «сине-гранатовых».

Дубль в составе «Барселоны» оформил аргентинский нападающий Лионель Месси. 33-летний форвард забил второй и третий голы команды. Последний мяч Лионеля стал победным.

Как сообщает в «Твиттере» MisterChip, аргентинец принес каталонскому коллективу победу своим голом впервые с 23-го февраля 2019-го года.

В текущем сезоне Примеры Месси провел 16 матчей, забил девять голов и сделал два ассиста.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Лионель Месси
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