«Барселона» выиграла благодаря голу Месси впервые с февраля 2019 года

Каталонская «Барселона» отпраздновала успех в перенесенном поединке второго тура чемпионата Испании против «Атлетика» (Бильбао). Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «сине-гранатовых».

Дубль в составе «Барселоны» оформил аргентинский нападающий Лионель Месси. 33-летний форвард забил второй и третий голы команды. Последний мяч Лионеля стал победным.

Как сообщает в «Твиттере» MisterChip, аргентинец принес каталонскому коллективу победу своим голом впервые с 23-го февраля 2019-го года.

В текущем сезоне Примеры Месси провел 16 матчей, забил девять голов и сделал два ассиста.