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«Барселона» сообщила о двух случаях коронавируса

05 Января 2021, 08:00,

Global Look Press

Каталонская «Барселона» посредством официального клубного сайта отрапортовала о выявлении двух случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Положительные тесты сдали два футболиста первой команды «сине-гранатовых». Пока имена игроков не разглашаются. Каталонцы уже уведомили соответствующие органы о случившемся.

Отмечается, что вся команда пройдет дополнительное тестирование в среду, шестого января.

«Барселона», набрав 28 баллов, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Следующий поединок каталонцы проведут на выезде против «Атлетика» (Бильбао).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона
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