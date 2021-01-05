«Барселона» сообщила о двух случаях коронавируса

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05 Января 2021, 08:00,
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Каталонская «Барселона» посредством официального клубного сайта отрапортовала о выявлении двух случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Положительные тесты сдали два футболиста первой команды «сине-гранатовых». Пока имена игроков не разглашаются. Каталонцы уже уведомили соответствующие органы о случившемся.
Отмечается, что вся команда пройдет дополнительное тестирование в среду, шестого января.
«Барселона», набрав 28 баллов, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Следующий поединок каталонцы проведут на выезде против «Атлетика» (Бильбао).
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона