Куман подготовил список игроков на вход и на выход

На пресс-конференции перед матчем с «Атлетиком» главный тренер «Барселоны» Рональд Куман уделил время трансферным вопросам.

- Я подготовил список потенциально слабых мест и игроков, которых мне было бы интересно заполучить в своё распоряжение. Любой тренер всегда ждет января, в это время можно улучшить команду. Я не исключение, но здесь все зависит от клуба, - сказал голландец.

Также Куман поговорил о проблемах в игре команды: «Мы допускали ошибки в обороне. Наша команда создает много моментов, но уровень реализации чрезвычайно низкий».

Каталонцы набрали всего 28 очков после 16 матчей и идут на пятом месте в таблице Ла Лиги.