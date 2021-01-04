Марселино возглавит «Атлетик»

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04 Января 2021, 08:34,
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55-летний специалист Марселино Тораль будет назначен главным тренером «Атлетика» из Бильбао, утверждает газета Marca. В ближайшее время стороны подпишут трудовое соглашение, которое будет рассчитано до завершения текущего сезона.
Ранее стало известно, что руководство баскского клуба объявило об отставке Гаиски Гаритано с поста наставника команды.
Что касается Марселино, то он был уволен из «Валенсии» осенью 2019-го года из-за разногласий с президентом клуба Питером Лимом.
После 17 туров чемпионата Испании «Атлетик» набрал 21 очко и располагается на девятой позиции в турнирной таблице. Следующий матч баски проведут на своем поле с «Барселоной».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Атлетик Бильбао, Марселино Гарсия Тораль