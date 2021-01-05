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​В «Барселоне» нет заражённых коронавирусом футболистов, тренировка состоится

05 Января 2021, 18:23,

Depositphotos

Утренняя тренировка «Барселоны» была перенесена из-за выявления двух случаев заражения коронавирусом. Положительные тесты сдали два сотрудника штаба, работающего с основной командой «сине-гранатовых».

В соответствии с протоколом, футболисты «Барселоны» прошли дополнительное тестирование на коронавирус. Все тесты показали отрицательный результат, сообщается на официальном сайте каталонского клуба. Вторничная тренировка всё же состоится и начнётся в 18:00 по местному времени (20:00 по Москве).

В среду, шестого января, «Барселона» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Атлетика».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона
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