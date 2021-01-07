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Феерия Месси помогла «Барселоне» победить в Бильбао

07 Января 2021, 01:00,

Global Look Press

В среду «Барселона» играла в Бильбао перенесённый матч второго тура Ла Лиги с Бильбао. Главный тренер каталонцев Рональд Куман вновь может сетовать на нереализацию, потому что помимо голов Педри и дубля Лионеля Месси фавориты создали еще много моментов, у одного только Месси был отменный гол из-за офсайда и два попадания в каркас ворот. Как итог - 3:2, «Барселона» впервые в сезоне ворвалась в тройку лучших команд.

Протокол игры  
Атлетик Б 2:3 Барселона
(1:0) Уильямс Иньяки 3'    
    14' Гонсалес Педро (1:1)
    38' Месси Лионель (1:2)
    62' Месси Лионель (1:3)
(2:3) Муньяин Икер 90'    
Унай Симон Капа Андер Нуньес Унай Иньиго Мартинес Юри Берчиче   32' (Баленсиага Микель (   32') Де Маркос Оскар   65' (Беренгер Алекс (   65') Венседор Унай Весга Микель   27'   65' (Гарсия Дани (   65'   70') Муньяин Икер Гарсия Рауль   80' (Морсильо Хон (   80') Уильямс Иньяки
Запасные: Кордоба Иньиго Висенте Иньиго Ибай Гомес Эскьета Хокин Сансет Ойян Вильялибре Асьер Лекуе Иньиго Кодро Кенан
Тер Штеген Марк-Андре Дест Серджино   75' (Мингеса Оскар (   75') Араухо Рональд Ленгле Клеман   57' Альба Жорди Де Йонг Френки Бускетс Серхио Гонсалес Педро Дембеле Усман   75' (Брайтвайт Мартин (   75') Месси Лионель Гризманн Антуан
Запасные: Тринкан Франсишку Пуч Рикард Фирпо Жуниор Пенья Иньяки Юмтити Самуэль Нето Мурара Де ла Фуэнте Конрад Пьянич Миралем
06 января. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Лионель Месси, Атлетик Бильбао
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Комментарии (13)
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0
Super fanat
07 Января 2021, 01:40

Месси даже эту мёртвую команду тащит... Капец... Половина команды... И кто тут говорит, что от него открещиваться стоит? Да без него Барса всплывёт кверху брюхом ещё быстрее. Атлетик был опасен (хотя для нынешней Барсы любой соперник опасен), но Барса с ним совладала! Видны были какие-то отрезки игры, но всё это далеко от совершенства. Плюс силу соперника стоит учитывать. Гонсалес этот молодец! Один из немногих плюсов Кумана - подключает молодёжь... Не всегда успешно, но обкатка нужна, иначе так не поймёшь сразу, где будущая звезда. А этот парень сегодня хорош, молодец. Не без огрехов и спорных моментов, как обычно, но с победой Барсу... И всё равно не вижу, что строит Куман и как он обойдётся без Месси, если что.

1
Шарипов Тахир
07 Января 2021, 01:10

По сегодняшней игре сказал бы, что "Виден ЛУЧ в конце тоннеля", но очередной привоз гола в свои ворота (не кто-нибудь, а сам Месси), вынуждает признать, что "Виден ЛУЧИК в конце тоннеля". Но в любом случае в актив заработали плюс 3 очка, что по сегодняшнему состоянию Барсы уже неплохо.

3
pol-black
07 Января 2021, 01:06

неплохую игру барсы показали, за исключением начального отрезка. потом игра наладилась, в том числе и в обороне. в атаке так вообще было всё неплохо даже. скажу крамольную мысль - даже Гриз смотрелся временами неплохо. хужее, чем второй лягушатник, но неплохо. мог бы и сам забить, и передачу потенциально голевую на Лео отдавал.
что ж, рождественское чудо для болельщиков Барсы случилось. теперь бы его сделать будничным.
всех cules - с победой! всех отмечающих православные праздники - с Рождеством Христовым!

0
779
07 Января 2021, 01:14

Вот не пойму, толи атака сегодня показала какой-никакой уровень (опять же не из-за того ли, что Месси припахал?), или Атлетик был не такой душный в обороне как предшественники.

1
pol-black
07 Января 2021, 01:18

Месси добавил плюс у Педри игра шла. всё сошлось. но и то - по итогу всего в один мяч преимущество всего в один мяч. не тотальное, к сожалению. Тер Штеген не был каменной стеной.

0
779
07 Января 2021, 01:21

Да, про Тера просто не стал писать. Надо же человеку дать матч без чудес провести.
А преимущество всё же было у нас сегодня близкое к полному. Был бы Тер не выходной сегодня и Месси прицел достроил, то вынесли бы Бильбао.

1
ARTUR
07 Января 2021, 01:10

с победой )) и с Рождеством

1
pol-black
07 Января 2021, 01:16

спасибо! взаимно - с Рождеством!

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3
ARTUR
07 Января 2021, 01:05

Ну скажем Месси не феерил , это бледная тень прошлого его величия , но сегодня хоть проснулся на поле ))) и если бы не лажанул в концовке то можно было бы поставить ему зачет , мне больше всего понравился гол когда он забил с подачи Гризи , особенно я люблю когда игрок зряче отдает пас , тут Гризи был идеален , Куман молодец , видит потенциал у Педри и заставляет того играть даже когда не идет ( прошлый матч ) и вот сегодня получилось у него , есть очки есть третее место , ну и начинается интрига ))

1
779
07 Января 2021, 01:04

Понравилась Барса сегодня.
Особенно первый тайм. Много работала команда. Хороши Йонг и Дембеле.
Сегодня гораздо меньше брака при игре в пас.
Вторую половину играли по счёту.
Дест на спаде. И фланг в защите не держит и в атаке без прошлого куража.
Месси опять на хорошем настрое и наконец игра засверкала. Дело сейчас в тонкостях настроек. На третьем голе вспомнилась настоящий Лео и настоящая Барса.
Гризманн из нулевого уровня приподнялся, но пока к тому же и не везёт.
Педри результативно.
Атлетик, несмотря на счёт, на удивление был легко выбит из седла первым же ответным голом и проблем доставил немного.
Всех с победой и намёком на игру.

1
ARTUR
07 Января 2021, 01:08

с победой твою команду )) Атлеты после рокировки тренера совсем не те пока что , хорошо сыграли сегодня каталонцы , очень хочу что бы Педри и Тринкао разыгрались , а потом еще и Фати подкатит , очень думаю будет симпатично

0
779
07 Января 2021, 01:17

Спасибо!
Симпатичности на константе, думаю, ждать и ждать ещё.
С Рождеством тебя, ARTUR!

1
pol-black
07 Января 2021, 01:08

с победой! Баски наверное просто ждали, пока Барса сама отдаст инициативу. дождались, но уже поздно было.
Месси был хорош, даже чисто эмоционально.

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