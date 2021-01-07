Феерия Месси помогла «Барселоне» победить в Бильбао

В среду «Барселона» играла в Бильбао перенесённый матч второго тура Ла Лиги с Бильбао. Главный тренер каталонцев Рональд Куман вновь может сетовать на нереализацию, потому что помимо голов Педри и дубля Лионеля Месси фавориты создали еще много моментов, у одного только Месси был отменный гол из-за офсайда и два попадания в каркас ворот. Как итог - 3:2, «Барселона» впервые в сезоне ворвалась в тройку лучших команд.