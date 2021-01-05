«Барселона» в целях экономии отправилась на матч Ла Лиги на автобусе

На первый матч в 2021 году футболисты «Барселоны» отправились на автобусе. Дело в том, что по времени поездка на игру с «Уэской» и перелет были сопоставимы, а разница в 30 000 евро сейчас является существенной для испанского гранда. Об этом сообщает твиттер-аккаунт Onze. Футболисты проехали около 300 км за три часа и победили в том поединке со счетом 1:0, имея при этом намного больше моментов, чем удалось реализовать.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса многие клубы, включая «Барселону», понесли убытки и вынуждены были договариваться со своими футболистами об уменьшении заработной платы.