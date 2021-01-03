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​Юмтити не сыграет с «Уэской» из-за болезни желудка

03 Января 2021, 00:09,

Global Look Press

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити не сыграет в воскресном матче чемпионата Испании против «Уэски». Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, 27-летний французский футболист не появится на поле из-за болезни желудка.

Львиную долю текущего сезона Юмтити пропустил из-за травмы колена. В декабре француз восстановился и провёл за «сине-гранатовых» двадцать минут в двух поединках испанской Ла Лиги.

Самуэль Юмтити выступает за «Барселону» с лета 2016 после перехода из французского «Лиона». Защитник провёл за каталонцев 119 игр, забил два гола и отдал один результативный пас на партнёра.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Самуэль Юмтити
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