«Барселона» победила, лишь раз забив в ворота худшей команде лиги

В матче с главным аутсайдером Ла Лиги, «Уэской», «Барселона» имела массу моментов, но довольствовалась победой с минимальным перевесом. Единственный гол забил Френки де Йонг, который после прострела Лионеля Месси переправил мяч в сетку в борьбе с защитниками. У самого Месси были хорошие шансы, в том числе и со штрафного, а Усман Дембеле не реализовал два выхода один на один с голкипером.

«Барселона» вышла на пятое место с отставанием в 10 очков от лидера.