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«Барселона» победила, лишь раз забив в ворота худшей команде лиги

04 Января 2021, 00:47,

Global Look Press

В матче с главным аутсайдером Ла Лиги, «Уэской», «Барселона» имела массу моментов, но довольствовалась победой с минимальным перевесом. Единственный гол забил Френки де Йонг, который после прострела Лионеля Месси переправил мяч в сетку в борьбе с защитниками. У самого Месси были хорошие шансы, в том числе и со штрафного, а Усман Дембеле не реализовал два выхода один на один с голкипером.

«Барселона» вышла на пятое место с отставанием в 10 очков от лидера.

Протокол игры  
Уэска 0:1 Барселона
    27' Де Йонг Френки (0:1)
Фернандес Альваро III Пулидо Хорхе   72' (Феррейро Давид (   72') Инсуа Пабло Сиовас Димитрис Галан Хави Рико Микель   65' (Думбия Идрисса (   65') Москера Педро Сеоане Хайме   72' (Карлос Хуан Реал (   72') Гомес Серхио   72' (Окадзаки Синджи (   72') Мир Рафа Онтиверос Хавьер   84'
Запасные: Андрес Фернандес Нвакали Келечи Эскрих Даниэль Лопес Педро Луизинью Коррейя Вальдеррама Евгени
Тер Штеген Марк-Андре Дест Серджино   75' (Мингеса Оскар (   75') Араухо Рональд Ленгле Клеман Альба Жорди Де Йонг Френки Бускетс Серхио   75' (Пьянич Миралем (   75') Гонсалес Педро Месси Лионель Брайтвайт Мартин   81' (Гризманн Антуан (   81') Дембеле Усман
Запасные: Тринкан Франсишку Пуч Рикард Фирпо Жуниор Пенья Иньяки Нето Мурара Фернандес Матеус Де ла Фуэнте Конрад Аленья Карлес
03 января. Стадион "Эль-Алькорас".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Уэска
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Комментарии (11)
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0
Underdog
04 Января 2021, 01:44

С утра кэф на победу Барселоны был 1.53 (правда ближе к игре он упал). КАРЛ!!! На игру с последней командой. Уэской!!!

2
ARTUR
04 Января 2021, 01:01

отмечу очередное огромное количество запоротых моментов , и хорошо что оборона нынче у барсы не лажала , удивляет что в Барсе есть такие игроки как Пьянич... что он там делает не пойму .. победа есть , игры нет , но очки как то набирают , и вот медленно играют , не пойму почему . с тревогой жду игр на ЛЧ .

0
Шарипов Тахир
04 Января 2021, 01:10

Согласен с тем, что при медленной игре, которую исповедует Барса, никогда не добиться успехов с большинством команд Ла Лиги, когда перед воротами выстраиваются два линии обороны по 5 человек в каждой. Вот и сегодня в конце игры было пару моментов, когда Уэска почти всем составом была на половине Барсы, мяч перехватывают католонцы и вместо того, чтобы резко уходить в контратаку опять начинают затевать эту ужасную перепасовку поперек поля, а соперник в это время опять выстраивает две линии по 5 человек. Не пойму, что в этом сложного реализовать такую простую идею. Так нет же лучше пытаться преодолеть трудности, чем быть чуть чуть умнее в игре.

2
pol-black
04 Января 2021, 01:04

привет! Пьянич в некоторых матчах полезен был. но конечно обмен Артура на этого ветерана достаточно странный. понимаю, если бы Артура просто продали.

2
ARTUR
04 Января 2021, 01:08

Привет, в контексте с Артуром ВООБЩЕ у меня не укладывается ...

2
pol-black
04 Января 2021, 00:56

трындец игра. первый тайм и начало второго возили Уэску как хотели, лищь отвратная реализация не позволила увеличить счёт в пользу Барсы. в прошлом матче антигероем был Брайтвейт, сегодня таковым решил стать Педри, транжирящий моменты один за другим. ну хоть не потяреяли очки, и то хорошо. Гриза выпустили на последний отрезок матча, а по мне так могли и вообще его не выпускать.
Дембеле даже понравился, желанием поиграть больше. результативной игры у него было мало сегодня. де Йонг сделал результат, а так сыграл на обычном для себя уровне.
Месси отметил своё достижение результативным пасом, а лучше бы забил. но штрафные не идут у него последнее время, а в штрафной обыгрываться не с кем.
на фоне аутсайдера игра у Барсы вроде и неплоха, но на самом деле далеко от оптимального уровня. с такой игрой много не выиграешь. ладно, первый матч в новом году выиграли, и то неплохо.
всех cules - с победой, хоть и не высшего качества!

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3
779
04 Января 2021, 00:55

Изменений не заметил.
Такая же никакая Барса лишь с небольшим добавлением - в составе был Месси, и он хотел играть. Этого оказалось достаточным.
Но и Лео... если первый тайм провёл в форме 50% от потенциала, то второй тайм этот показатель снизился до 20%. Таких киксов вообще не ждал, что увижу у него. Один идеальный пас это слишком мало.
Брайтвайт, Педро отсутствовали на поле. Огорчает, что и Дест перестал работать.
Дембеле в том же разобранном состоянии, что и Месси. Не получается 3/4 из задуманного.
Несколько разочаровала Уэска. Против такой Барсы нужна была хоть капля дерзости.
С победой и сохранностью надежды. Несмотря ни на что.)))

1
pol-black
04 Января 2021, 00:58

с победой! про Деста точно подметил. но и играли на него не много. и заменили к тому же. может, какое то повреждение у него.

1
779
04 Января 2021, 01:03

С победой, pol-black!
По-моему, у Деста третий такой матч подряд. Что повлияло, понятное дело, можно только гадать.

1
pol-black
04 Января 2021, 01:05

ну да, поначалу он был больше активен в атакующих действиях. таким макаром и обратно на Роберто его заменят.

2
Шарипов Тахир
04 Января 2021, 00:54

Вымученная победа Барсы. С такой игрой, которая абсолютно не вселяет какого-то оптимизма, Как это ни прискорбно, в смысле того, что радуешься самой малости, но сегодня не было привоза гола в свои ворота, чем Барса отмечается в последнее время очень регулярно. В общем, пока не видно изменений в игре, за которыми были бы видны какие-то, хотя бы отдаленные, перспективы. Печально!

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